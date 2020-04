La Ligue des États arabes a appelé à une réunion urgente des médiateurs du Moyen-Orient

Les chances de paix entre Palestiniens et Israéliens doivent être préservées, selon le communiqué du LAS.

La Ligue des États arabes (LAS) a appelé jeudi le «Quartet» des médiateurs internationaux pour le Moyen-Orient (UE, ONU, Russie et États-Unis) à tenir une réunion urgente pour préserver les chances de paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Cela a été déclaré dans la déclaration finale d’une réunion extraordinaire du Conseil de la Ligue au niveau des ministres arabes des affaires étrangères, tenue par vidéoconférence sur les plans d’Israël d’annexer une partie de la Cisjordanie.

“Nous appelons le” Quartet “des médiateurs internationaux à tenir une réunion d’urgence afin de préserver les chances de paix et de règlement politique sur la base du principe de la double nationalité”, indique le document. – La communauté mondiale doit prendre position conformément aux résolutions et décisions internationales pour poursuivre le processus de paix, y compris la feuille de route pour un règlement pacifique et l’Initiative de paix arabe, conçue pour obliger les autorités d’occupation israéliennes à mettre fin à leurs plans coloniaux par annexion, expansion et occupation des colonies commencées en 1967 ».

Dans le même temps, les ministres des Affaires étrangères ont appelé l’Union européenne à “faire pression sur le gouvernement occupant” pour qu’il arrête ses projets. La Ligue est convaincue que l’ONU et le Conseil doivent également assumer la responsabilité de préserver la paix et la sécurité et d’empêcher la mise en œuvre de plans israéliens contraires au droit international et aux résolutions internationales. Les ministres ont également appelé l’administration américaine à «se conformer à la Charte des Nations Unies et à toutes les résolutions internationales concernant le conflit au Moyen-Orient.

«La mise en œuvre des plans israéliens visant à inclure toute partie des territoires palestiniens occupés en 1967, y compris la vallée du Jourdain et la mer Morte du Nord, ainsi que les zones où se trouvent des colonies juives, est un nouveau crime de guerre et une violation flagrante de l’ONU Charte et résolutions et droit international », a déclaré le Conseil de la Ligue. – «Les pays arabes soutiendront, par des moyens politiques, diplomatiques et juridiques, toute décision et mesure de l’État de Palestine de s’opposer à ces projets israéliens d’annexion et d’expansion coloniale.

Les pays arabes ont également convenu de fournir un soutien financier à la Palestine pour s’opposer aux plans israéliens, ainsi que pour lutter contre la nouvelle pandémie de coronavirus face à la situation économique difficile dans les territoires palestiniens.

