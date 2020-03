Les protestations contre les tentatives du président français Emmanuel Macron de réformer les pensions de l’Etat en un seul régime en sont à leur 19e jour avec la police anti-émeute déployée à Paris alors que les tensions continuent de monter.

Des grèves à l’échelle nationale, y compris celle des cheminots, qui ont provoqué d’énormes perturbations à Paris et dans d’autres grandes villes au cours des quatre dernières semaines, se sont poursuivies lundi, avec des scènes à la gare de Lyon, la capitale de la capitale française, associées à la circulation des vacances. Des trains à ski partent de la gare pour le sud montagneux de la France, et il est utilisé par de nombreux vacanciers à Noël pour échapper à la ville.

La police anti-émeute a gardé les barrières de billets à la gare plutôt que le personnel de la gare, car la grève en cours du personnel de la SNCF a vu des annulations massives de trains qui, la semaine dernière, auraient vu 60% des services ne pas fonctionner et des centaines de kilomètres de trafic dans et autour de Paris .

Le service de presse . a rapporté que des combats entre manifestants et policiers avaient éclaté à la gare, alors que des individus lançaient des fusées éclairantes et des feux d’artifice, remplissant le bâtiment de la gare de l’ère Belle Époque de fumée. Le bureau rapporte les remarques d’un banlieue coincé dans le chaos, qui a exprimé sa sympathie et ses remords face à l’action revendicative. Il a dit: «Je comprends [the strike] mais je ne suis pas d’accord avec ça car je pense que tous les Français sont retenus en otage et il nous est difficile de comprendre quel est le but. »

Les manifestations ne sont que la dernière en date de l’important programme de réformes de la France du président Emmanuel Macron. Changer le système de retraite français était une promesse précoce de son administration et verrait des dizaines de régimes de retraite individuels pour tous les différents types de fonctionnaires et de fonctionnaires réunis en un seul régime – une décision qui rationaliserait le système mais entraînerait également la perte de secteurs individuels avantages et avantages précieux dans le cadre du programme unique.

Le président Macron tente également de relever l’âge de la retraite à 64 ans.

Alors que le président Macron a appelé à une trêve de Noël, les manifestants ont montré peu d’intérêt à se replier au moment où la pression qu’ils peuvent exercer sur les infrastructures de transport de la France se fait le plus sentir.

Les manifestations les plus connues pour avoir frappé la France sous la direction de l’architecte mondialiste Macron sont les manifestations du Gilet jaune, qui sont restées déterminées face à des niveaux parfois choquants de réponse violente des unités de la police anti-émeute, mais ont néanmoins remporté de sérieuses concessions de la part de Macron. son programme de réforme. Un an après le début du mouvement, des sondages nationaux ont révélé que la population soutenait toujours le mouvement des Gilets jaunes, au milieu de centaines d’enquêtes sur les violences policières contre les manifestants.