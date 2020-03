La police arrête un homme pour avoir profané l’église avec des versets coraniques

La police de la ville française de Toulouse a arrêté un homme dans le cadre d’une profanation d’église dans laquelle des versets du Coran islamique étaient écrits sur les murs de l’église.

Le vandalisme de l’église aurait eu lieu plusieurs mois auparavant dans une église juste au nord de Toulouse en bordure du quartier Borderouge. Le suspect, un homme de 25 ans, aurait participé au vandalisme, rapporte France Bleu.

Une douzaine d’officiers du Groupe tactique d’intervention de la gendarmerie nationale d’élite (GIGN) auraient fait une descente dans le domicile de l’homme de 25 ans lundi, se forçant à pénétrer dans l’appartement de l’homme en faisant tomber la porte. Le suspect n’a pas résisté à l’arrestation et a été placé en garde à vue.

L’arrestation intervient un peu moins d’un an après qu’une autre église de Toulouse, Notre-Dame du Taur, a été vandalisée par un individu qui a écrit «Allah u Akbar» sur les portes de l’immeuble.

Protège ton église (Protect Your Church), un groupe qui vise à protéger les églises et les lieux saints en France, a écrit: «Cette profanation rappelle la place de l’islamisme dans les actes des christianophobes et le danger que ce phénomène représente pour nos églises et Chrétiens du monde entier. La France se souvient du père Hamel assassiné par ce cri. »

Des djihadistes ont assassiné le père Jaques Hamel dans sa propre église en juillet 2016. Le prêtre catholique a ensuite été déclaré martyr par le pape François.

Les attaques contre les églises en France sont devenues un problème majeur au cours des dernières années, un rapport datant de mars de l’année dernière affirmant qu’il y avait en moyenne jusqu’à trois attaques contre des églises ou des cimetières par jour, avec un total de 1063 cas en 2018.

Alors que certaines attaques ont été liées à des vols, d’autres ont des motifs moins clairs, comme une attaque en novembre qui a vu des excréments humains enduits de livres de prières dans une église de la commune de Tarbes.

