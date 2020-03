La police de la zone interdite de Paris submergée de tentatives de mise en quarantaine

Dans les zones interdites à Paris, la police est débordée en essayant de maintenir la quarantaine nationale et a infligé un nombre record d’amendes.

La région de Seine-Saint-Denis, fortement peuplée de migrants, s’avère être un domaine difficile pour la police pour faire respecter la quarantaine nationale anti-coronavirus ordonnée par le président français Emmanuel Macron, les policiers admettant qu’ils sont dépassés.

Un homme gardant une pharmacie locale a déclaré au journal Le Temps que de nombreux habitants ne pensaient même pas que le virus était une menace pour eux.

«Ils ne comprennent rien. Certains disent même que ce virus est une fable de blancs pour les forcer à déserter la rue », a expliqué l’homme.

D’autres quartiers de Seine-Saint-Denis ont également vu des gens se rassembler, notamment un centre commercial local où un certain nombre d’adolescents issus de minorités ont discuté entre eux, certains portant des masques, d’autres non.

La police affirme que l’application de la loi dans la région est «impossible» et que si elle essaie d’imposer les 135 euros d’amende, elle ne serait pas en mesure de contenir le contrecoup potentiel, et que le risque de formation de foule ne ferait qu’augmenter les chances de propagation le coronavirus.

«Nous n’allons pas abandonner. Mais nous savons aussi où vivent ces gens et comment ils vivent. Un confinement strict, pour eux, est tout simplement impossible », a expliqué un officier.

Mercredi, il a été signalé que 10% de toutes les amendes pour rupture de quarantaine en France avaient été infligées en Seine-Saint-Denis, par Fabienne Klein-Donati, procureur de Bobigny.

Les mesures de quarantaine ont également été largement ignorées par les résidents du 18e arrondissement, très peuplé de migrants, dans le nord de Paris, avec une foule de gens se promenant dans la région malgré les ordres de la police de rester chez eux.

L’épidémie de coronavirus a également conduit les pharmacies à devenir des cibles pour les cambrioleurs, comme dans la ville de Colombes, juste à l’extérieur de Paris, où un homme de Seine-Saint-Denis a été arrêté pour avoir volé des masques médicaux et un désinfectant pour les mains.

En Seine-et-Marne, pendant ce temps, les trafiquants de drogue portaient des masques et d’autres équipements médicaux et ont été vus se promener dans les rues du quartier Almont de Melun, créant même une vidéo pour la publicité sur les réseaux sociaux qu’ils vendaient encore des médicaments, quelle que soit la quarantaine et épidémie de coronavirus.

