La police du département français agressée presque quotidiennement pendant les deux dernières semaines

Pendant environ deux semaines, des habitants des quartiers difficiles du département des Yvelines ont attaqué des policiers presque tous les soirs.

Le département des Yvelines, qui se trouve juste à l’extérieur de la capitale française, a connu plusieurs attaques contre la police au cours du week-end, dont plusieurs incidents du vendredi soir au samedi matin.

Le premier incident a eu lieu vers 18 h 50 vendredi, lorsqu’un gang de 15 habitants a lancé des projectiles sur une patrouille de police dans la commune de Mureaux. Les habitants ont jeté un pavé qui a heurté un véhicule de police et les agents ont été contraints de répondre avec quatre grenades fumigènes de contrôle des foules, rapporte Le Parisien.

À 22 heures à Mantes-la-Jolie, 30 jeunes ont attaqué des officiers avec des pierres, la police déployant à nouveau des grenades pour échapper à leur agression. Peu de temps après, des policiers sont tombés dans une embuscade le long de la rue du Docteur-Broussay et ont été pourchassés avec des motos. Un groupe de 80 personnes s’est ensuite révolté.

Dimanche soir, il y a eu encore plus d’attaques aux Mureaux, Mantes-la-Jolie et Sartrouville qui ont de nouveau visé des officiers ciblés par des jeunes armés de pierres et d’autres projectiles.

Le dernier incident de la nuit, survenu lundi à 1 h 45, a vu des policiers attirés dans une zone de Sartrouville lorsque des jeunes de la région ont mis le feu à plusieurs poubelles.

Dix personnes ont attaqué des policiers à leur arrivée avec des feux d’artifice et la police a riposté en tirant deux grenades assourdissantes sur le groupe. Un service d’incendie a également été appelé pour arrêter la propagation des incendies de déchets qui menaçaient d’incendier les bâtiments voisins.

Depuis que le président français Emmanuel Macron a adopté des mesures de verrouillage strictes pour arrêter la propagation du coronavirus de Wuhan à la mi-mars, il y a eu plusieurs rapports d’attaques contre des policiers dans toute la France dans des zones interdites.

Au début de l’isolement, la police du célèbre département de Seine-Saint-Denis a déclaré avoir été débordée en essayant d’appliquer les mesures d’isolement. Dans le même temps, des officiers du nord de Paris prétendent infliger au moins 200 amendes par jour dans le 18e arrondissement, fortement peuplé de migrants.

La violence pourrait augmenter dans un avenir proche, selon un enquêteur de la police de la région Ile-de-France, qui comprend à la fois Paris, Seine-Saint-Denis et Yvelines. Selon l’enquêteur, une pénurie de drogues de la rue pourrait alimenter une flambée de violence.

