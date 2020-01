La police enquête sur des allégations de violence après la diffusion d’une vidéo virale

La vidéo, largement diffusée sur les réseaux sociaux, montre des policiers en tenue anti-émeute battant des manifestants avec des matraques alors qu’un officier se dirige vers le groupe avec une arme anti-émeute, après quoi un marcheur est vu s’écrouler au sol.

Dans la vidéo, plusieurs manifestants se sont étendus sur le sol à la suite de l’avance de la police sur la manifestation à Paris.

🇫🇷 [FLASH] – Une vidéo filmée à #Paris, aujourd’hui, Montre qu’un policier a tiré à bout portant sur un manifeste contre la réforme des #retraites (à 12s).

Une nouvelle violence policière. # greve9janvier # manifestation # GiletsJaunes # GreveGenerale

Le parquet de Paris a indiqué qu’une enquête avait été ouverte sur les violences commises par une personne détenant des pouvoirs publics.

L’enquête a été confiée à l’IGPN, l’organisme de contrôle de la police. Dans un communiqué à l’., la police parisienne a qualifié la vidéo de “fragmentaire et hors contexte”.

“La police et les gendarmes ont été attaqués par des personnes violentes et ont exercé des représailles avec … des gaz lacrymogènes et des lance-balles défensifs”, indique le communiqué.

Les lance-balles défensifs sont des pistolets anti-émeute utilisés par la police française, appelés LBD en France. Ils tirent des balles en caoutchouc non létales de 40 millimètres.

Vendredi, dans un tweet, le département de la police a déclaré que ses policiers étaient confrontés jeudi à des “groupes hostiles et menaçants” et visés par des projectiles lancés sur eux.

Vingt-sept personnes ont été arrêtées, a indiqué la police, ajoutant que 16 de ses membres avaient été blessés lors des affrontements. Il n’y a eu aucune plainte d’un manifestant touché par une balle en caoutchouc, a déclaré la police.

Le pistolet LBD a été blâmé pour plusieurs manifestants qui ont perdu un œil lors des manifestations anti-gouvernementales hebdomadaires contre les “gilets jaunes” qui ont commencé il y a plus d’un an et sont souvent devenues violentes.

L’IGPN enquête sur 212 cas de violences policières présumées lors de manifestations contre les gilets jaunes.

Les médias sociaux sont devenus un outil important pour les manifestants qui cherchent à faire connaître les fautes commises par la police, avec plusieurs vidéos montrant de prétendus incidents violents à travers le pays.

