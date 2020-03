La police française tire sur un couteau d’Allahu Akbar radicalisé

Dimanche, la police française a abattu un couteau à la jambe, l’un des trois tirs de la police en réponse aux prétendus “Allahu Akbar” qui auraient crié des couteaux en Europe en trois jours.

Des policiers ont été appelés sur les lieux après qu’un homme a été aperçu en train de sortir d’un magasin portant un couteau dans la ville de Metz, dans le nord-est du pays, dimanche après-midi. Les policiers ont été menacés par le suspect à leur arrivée et ont tenté d’attaquer avec un couteau, ce que le procureur français enquête sur une tentative de meurtre.

Le suspect a été blessé par des coups de feu et transféré dans un hôpital en garde à vue. Ses blessures ne seraient pas mortelles.

«Allahu Akbar»: la police abat un citoyen turc mort qui a attaqué des officiers avec un couteau https://t.co/np6KvIu4vB

– Breitbart London (@BreitbartLondon) 6 janvier 2020

Le journal français Le Figaro rapporte que l’agresseur présumé a crié “Allahu Akbar” [Allah/God is greater] au cours de l’incident, et qu’il avait une entrée dans le fichier dit «S» – la base de données du gouvernement français sur les extrémistes connus.

L’attaque en a suivi un autre en France deux jours auparavant, lorsque la police parisienne avait abattu un autre homme – un musulman européen converti selon les allégations – qui aurait crié le cri de guerre islamiste “Allahu Akbar” alors qu’il poignardait des membres du public, en tuant un. À son tour, il a été tué par des coups de feu de la police.

Dimanche, une autre attaque étonnamment similaire a eu lieu de l’autre côté de la frontière en Allemagne, où la police a abattu un autre couteau qui aurait également crié «Allahu Akbar» alors qu’il accusait des policiers. Le citoyen turc avait déjà fait l’objet d’une enquête policière pour crimes violents. Cette attaque fait suite à un examen du statut antiterroriste de la nation à la suite du meurtre du général iranien Qassem Soleimani en Irak, qui était censé augmenter le risque d’attaques de vengeance islamistes en Europe.

Le terrorisme islamique radical est devenu une caractéristique de plus en plus présente de la vie urbaine européenne au cours de la dernière décennie. Une étude de 2019 a révélé que les attaques terroristes islamiques radicales ont représenté 91% de tous les décès liés au terrorisme en Europe depuis l’an 2000, constatant que 753 personnes étaient mortes dans des attaques terroristes entre 2000 et 2018. 1115 Européens supplémentaires avaient été tués dans des attaques terroristes à l’étranger depuis l’Europe à cette époque, principalement pendant le service militaire ou pendant les vacances en tant que touristes, mais n’ont pas été comptabilisés dans le chiffre global.

En développement: Radio Luxembourg cite des témoins oculaires qui affirment que Knifeman a crié «Allhu Akbar» lors de l’attaque https://t.co/DGamhjbaq8

– Breitbart London (@BreitbartLondon) 3 janvier 2020