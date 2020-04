La police recherche un homme qui a lancé des cocktails Molotov sur leurs véhicules

La police française de la commune de Colombes est à la recherche d’un homme qui a jeté 11 cocktails Molotov sur leurs véhicules au cours du week-end de Pâques, prétendument au cours des mesures nationales de lutte contre les coronavirus.

Les attaques ont eu lieu dimanche vers 4h30 du matin le long de la rue de la Liberté où se trouvent à la fois la mairie et le commissariat de police, et où les voitures appartenant à la police et aux employés municipaux sont généralement garées.

L’homme, qui a été capturé par des caméras de vidéosurveillance, était vêtu de noir et portait un masque, semblable aux tenues familières du bloc noir utilisées par les extrémistes d’extrême gauche d’Antifa.

Alors qu’il se cachait derrière une voiture, il a lancé cinq cocktails Molotov sur des véhicules de police avant de se déplacer vers une autre position où il a continué à lancer des engins incendiaires sur d’autres véhicules.

Un véhicule de police a été détruit et trois autres endommagés, mais une source proche de l’enquête a déclaré que les dégâts auraient pu être bien pires.

“Il a balancé sans viser”, a déclaré la source au Parisien, ajoutant: “Il a passé plus de temps à se cacher et à faire attention à ne pas se brûler qu’à ajuster ses tirs.”

La municipalité a déclaré au journal qu’elle croyait que des trafiquants de drogue locaux avaient commis les attaques en réponse aux mesures de couvre-feu de verrouillage du coronavirus qui sont en place depuis trois semaines.

Certains criminels ont cherché à s’adapter aux mesures de verrouillage du coronavirus de Wuhan, l’agence de police de l’Union européenne Europol prévenant de l’augmentation de la fraude et de la contrefaçon de produits médicaux. D’autres, cependant, ont ignoré ou même attaqué la police française.

Dans les premiers jours du verrouillage, qui a été lancé à la mi-mars, la police de la banlieue parisienne interdite de Seine-Saint-Denis s’est sentie dépassée en essayant de faire respecter les directives de verrouillage.

Plus tôt ce mois-ci, des bandes de jeunes de quartiers soi-disant vulnérables ont attaqué ou intimidé des responsables dans plusieurs villes.

