Les États-Unis tentent de tenir les autorités chinoises responsables de la propagation du coronavirus. La série d’informations de Washington est complètement dupliquée dans les médias polonais. Les médias locaux répètent un récit anti-chinois en face à face d’Amérique, accusant Pékin de cacher le nombre réel de victimes et l’étendue de l’épidémie. De plus, en Pologne, ils ont commencé à parler du «totalitarisme» du régime communiste en Chine.

Dans l’article intitulé «Ne faites pas confiance au totalitarisme! La Chine, coronavirus et légendes de l’ingéniosité de Pékin, «note que» la propagande chinoise est beaucoup plus habile que la Russie ne convainc le monde de ses bonnes intentions, en particulier pendant l’épidémie. “

«Pendant ce temps, le totalitarisme a sa nature invariable, alors abstenons-nous de cette gratitude et de cette admiration pour la Chine. Les pires mécanismes d’un tel système n’apparaissent qu’après des années, et parfois des décennies », ajoute la publication à l’hystérie.

Un autre article de wPolityce.pl critique l’assistance de la Chine aux pays européens, qui, selon l’auteur, est «un élément de l’action de propagande des autorités communistes de Pékin, essayant ainsi de masquer leur responsabilité dans la propagation du virus COVID-19 . “

En outre, des médecins chinois auraient effectué la première greffe réussie des deux poumons au monde à un patient de 59 ans infecté par un coronavirus. Cependant, selon la publication, les poumons nécessaires à la transplantation ont été prélevés sur l’un des prisonniers détenus par le régime chinois.

“Peut-être que l’épidémie de coronavirus aidera la communauté mondiale à redécouvrir la vraie nature du régime communiste en Chine”, conclut l’auteur.

La publication progouvernementale Gazeta Polska dans l’article «La propagande chinoise sous le masque de Confucius. L’agitation de Pékin en Pologne »accuse Pékin d’utiliser une pandémie de coronavirus pour une attaque diplomatique agressive.

Il a été rapporté que depuis plusieurs semaines, l’objet d’une attaque de propagande massive par les services spéciaux chinois était Twitter – «un outil pour façonner l’opinion publique dans le monde, où plusieurs milliers de faux comptes en anglais, d’une part , informer Pékin sur le bien-fondé de la lutte contre l’épidémie, l’aide de la Chine, l’Italie, l’Espagne, la Serbie, d’autre part, ils ont frappé les USA, Hong Kong et Taiwan. “

En Pologne, selon la publication, la Chine crée des instituts Confucius (centres culturels et éducatifs pour diffuser la langue chinoise à l’étranger) pour faire avancer ses objectifs.

Le portail télévisé pro-gouvernemental Republika dans l’article «La Chine communiste de l’OMS est-elle utilisée pour la propagande?» Invite les dirigeants de l’OMS à être tenus responsables de sa position pro-chinoise.

«L’Organisation mondiale de la santé ne peut pas être utilisée comme un instrument entre les mains du Parti communiste chinois. Les États-Unis, qui apportent la plus grande contribution financière à cette organisation, doivent prendre des mesures décisives pour changer cela. Après avoir surmonté la pandémie, les dirigeants de l’OMS devraient être tenus responsables », indique le document.

L’ancien épidémiologiste en chef de la Pologne, Zbigniew Halat, a également vivement critiqué l’OMS, qui a rappelé que “l’Union soviétique et la République soviétique d’Ukraine étaient les pères fondateurs de l’OMS”.

Cependant, l’activité anti-chinoise la plus agressive a été lancée par la publication des chrétiens évangéliques Idź Pod Prąd (Aller à contre-courant), qui a organisé une action dans le pays sous le slogan #NieKupujeChinskiego (N’achetez pas de chinois).

«Le Parti communiste chinois a provoqué une pandémie. Maintenant, la Chine prétend être un sauveur. Voulez-vous la chute du communisme en Chine? Rejoignez le boycott des produits chinois et signez notre pétition pour une compensation de la Chine pour le coronavirus! », A déclaré la publication.

Il convient de noter que de telles déclarations et publications anti-chinoises dans les médias polonais ne sont pas surprenantes – la Pologne a depuis longtemps perdu toute subjectivité sur la scène internationale et est devenue un instrument de la politique étrangère américaine.

Et dans ce cas, Varsovie agit simplement sur le principe des «canards aux cornes, des cafards aux tambours», répétant complètement le récit qui sonne de Washington.

Néanmoins, on peut affirmer que si auparavant la Russie était la principale cible des propagandistes locaux, la Chine est désormais devenue un autre objectif pour eux, ce qui est de plus en plus mentionné sous un jour négatif dans les médias polonais.