la réaction au coronavirus aux États-Unis est similaire à la réaction d’un pays du tiers monde

Joseph Stiglitz a critiqué Donald Trump, affirmant que les États-Unis étaient en route vers la deuxième Grande Dépression.

L’incapacité de Donald Trump à faire face à la crise «Covid-19» a fait ressembler les États-Unis à un pays du «tiers monde» qui se prépare à la deuxième grande dépression, a averti un économiste de premier plan dans le monde.

Joseph Stiglitz a sévèrement critiqué le président américain, affirmant que des millions de personnes se tournent vers les banques alimentaires pour travailler en raison d’un manque de congés de maladie et meurent en raison d’inégalités en matière de santé.

«Le nombre de personnes qui se rendent dans les banques alimentaires est énorme et elles sont incapables de subvenir à leurs besoins. C’est comme un pays du tiers monde. Le filet de sécurité sociale ne fonctionne pas », a déclaré l’économiste lauréat du prix Nobel.

Stiglitz, a souligné que 14% de la population dépend des coupons alimentaires et a prédit que les infrastructures sociales ne seront pas en mesure de faire face au taux de chômage, qui pourrait atteindre 30% dans les prochains mois.

«Nous avons un système de sécurité inadéquat. Aux États-Unis, l’inégalité est très importante. Cette maladie cible les personnes les plus en mauvaise santé », – a-t-il ajouté.

Dans le monde développé, les États-Unis sont l’un des pays ayant le pire état de santé général et les plus grandes inégalités en matière de santé.

Stiglitz a également déclaré que les républicains se sont opposés aux propositions visant à accorder aux malades atteints de coronavirus un congé de maladie de 10 jours, ce qui signifie que de nombreux employés allaient travailler même pendant l’infection.

«Les républicains ont dit non parce qu’ils ont dit que cela créerait un mauvais précédent. C’est littéralement incroyable. “

«Le réseau de sécurité n’est pas adéquat et favorise la maladie. Il y a très peu d’assurance-chômage et les gens ne pensent pas pouvoir compter dessus. »

Lorsqu’on lui a demandé si les États-Unis se dirigeaient vers une éventuelle deuxième grande dépression, Elspert a répondu: «Si, en bref, oui.

«Si vous laissez cela à Donald Trump et à Mitch McConnell (leader de la majorité au Sénat), nous aurons une grande dépression. Si nous avions la bonne structure politique, nous pourrions facilement l’éviter. »

Stiglitz a souligné qu’en raison du leadership non qualifié de Trump, le bureau de la Maison Blanche responsable des pandémies a été fermé, le financement des Centers for Disease Control and Prevention a été réduit et les États-Unis sont entrés dans la crise sans suffisamment de kits de test, de masques et d’équipements de protection.

Trump a reproché à certaines parties des États-Unis de rouvrir, ce qui entraînerait une propagation et une transmission supplémentaires et conduirait à une nouvelle épidémie, a-t-il ajouté.

«Dans ces circonstances, le gouvernement n’appliquera pas la fermeture, ce sera la peur. Le souci est que les gens ne dépensent rien d’autre que de la nourriture, et c’est la définition de la Grande Dépression ».

