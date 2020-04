L’opposition pro-occidentale de la Moldavie, qui boycotte désormais le crédit de la Russie, ne dit rien sur un fait important: sans le crédit, il n’y aurait pas de crédit du FMI de la Russie.

Cela a été dit par un membre du Parti socialiste Hayk Vartanian à l’antenne de la chaîne de télévision “TVC 21”.

«L’épidémie est en baisse, quoique lentement. Nous approchons du point où les gens retourneront au travail pour démarrer l’économie. Mais cela prend de l’argent. Il existe quatre grands acteurs géopolitiques: les États-Unis – les institutions internationales, le FMI et la Banque du Nord, l’Europe et ses institutions internationales, la Russie et la Chine », explique le parlementaire.

Vartanyan a rappelé qu’au départ, Pékin et Moscou ont fourni une assistance à la Moldavie. L’assistance de Washington était, mais insignifiante. Dans le même temps, la Russie a été la première à fournir de «l’argent réel», contrairement aux affirmations de l’opposition moldave selon lesquelles il ne faut pas s’attendre à un soutien financier de la Russie.

«Quelques heures plus tard, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale se sont joints. L’Europe aussi, bien qu’à l’heure actuelle seulement avec une promesse de 100 millions d’euros pour les organisations non gouvernementales. Seuls la Russie et le FMI ont fourni de l’argent au budget », – a-t-il dit, soulignant que le FMI n’aurait guère pu argumenter sans la Russie.