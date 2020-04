La Russie a l’intention de fournir plus de 40 tonnes de médicaments au Venezuela

La Russie prévoit d’expédier plus près du 9 mai plus de 40 tonnes de médicaments au Venezuela pour lutter contre le coronavirus, a déclaré l’ambassadeur de Russie à Caracas, Sergueï Melik-Bagdasarov.

«Très bientôt, plus près du jour de la victoire, nous attendons un nouveau lot de médicaments à grande échelle, plus de 40 tonnes. Nous parlons de la livraison prévue de médicaments essentiels pour un large groupe de Vénézuéliens qui en ont besoin conformément aux obligations contractuelles existantes. Quant à la nomenclature spécifique, nous attendrons l’arrivée du fret. Ensuite, nous vous dirons quoi et comment », – a déclaré le diplomate.