La salutation maladroite entre Trump et la femme de Macron dont tout le monde parle

(CNN) – D’abord, ils ont partagé une salutation maladroite. Plus tard, le président des États-Unis a salué la “forme physique” de Brigitte Macron, l’épouse du président français Emmanuel Macron.

«Vous êtes en très bonne forme. Elle est en très bonne forme physique. Magnifique », a déclaré Trump à la première dame, qui était à côté de Melania Trump.

Lors de la cérémonie d’accueil à Paris quelques heures plus tôt, Trump et Brigitte Macron se sont tendus les bras pour se saluer, essayant maladroitement de se serrer la main, avant de s’approcher pour le traditionnel baiser sur la joue. Par la suite, ils ont finalement serré la main alors qu’ils continuaient à parler.

Voici cette salutation maladroite entre Trump et la française Brigitte Macron.

Mais ce n’est pas la première salutation maladroite entre Trump et un membre de la famille Macron. En mai dernier, le président américain et le président français ont partagé une poignée de main longue et tendue lors de leur première rencontre à Bruxelles. Macron a expliqué plus tard que sa prise de phalange avait une signification plus profonde.

“Ma poignée de main avec lui n’est pas innocente”, a-t-il noté. “Ce n’est pas l’alpha et l’oméga de la politique, mais un moment de vérité”, a-t-il ajouté.

Les salutations de Trump sont devenues des moments représentatifs de ses interactions avec les dirigeants mondiaux. Lorsque le Premier ministre japonais Shinzo Abe s’est rendu à la Maison Blanche en février, Trump lui a serré la main pendant 19 secondes, le tapotant même plusieurs fois et essayant de le rapprocher. Un mois plus tard, le président américain a apparemment refusé de serrer la main de la chancelière allemande Angela Merkel lors d’une réunion au bureau ovale, bien qu’elle ait partagé des poignées de main à d’autres occasions lors de sa visite à Washington.

