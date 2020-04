La Serbie et les États-Unis attendent avec intérêt de renforcer la coopération économique

Belgrade compte sur la contribution des entreprises américaines à la reprise économique, a déclaré le président Aleksandar Vucic.

Le président serbe Aleksandar Vucic a discuté du développement de la coopération économique entre les deux pays avec l’ambassadeur américain à Belgrade Anthony Godfrey. Cela a été rapporté mardi par le service de presse du dirigeant serbe.

«Le président Vucic a informé l’ambassadeur Godfrey du train de mesures visant à la reprise de l’économie serbe après la pandémie, soulignant qu’il compte sur la contribution des entreprises américaines qui opèrent déjà sur le marché serbe, et plus encore – sur l’avenir Investissements américains. Les deux interlocuteurs ont exprimé l’espoir que la coopération économique entre les pays sera renforcée, ainsi que la coopération dans d’autres domaines d’intérêt mutuel, qui ont été discutés lors de la visite du président Vucic aux États-Unis en mars de cette année », – indique le rapport.

Dans le même temps, le document ne précise pas de quel type d’accords nous parlons en mars.

«Les amis, qui sont la Serbie et les États-Unis, comptent les uns sur les autres, même dans les moments difficiles, tels que la période de pandémie», – ont conclu les interlocuteurs.

La politique étrangère de la Serbie prévoit de maintenir des relations amicales avec la Russie et la Chine, ainsi que de développer des liens avec l’UE et les États-Unis. Belgrade entend maintenir sa neutralité militaire en refusant de rejoindre l’OTAN et d’autres blocs militaires. Cette position est contestable en Occident: la Serbie a été informée à plusieurs reprises que l’intégration européenne n’était possible que si deux conditions étaient remplies – la reconnaissance de l’indépendance du Kosovo et la fin des relations amicales avec la Russie.

