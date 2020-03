La Tour Eiffel, Versailles et le Louvre fermés par le coronavirus

Le musée du Louvre et le château de Versailles, qui reçoivent chacun dix millions de visiteurs par an, ainsi que la tour Eiffel et d’autres musées et sites touristiques, ont été fermés jusqu’à nouvel ordre en raison de la crise des coronavirus.

La France a enregistré au cours des dernières heures 800 cas de coronavirus plus positifs. Au total, 3 661 personnes ont été infectées, 154 sont dans un état grave et 79 sont décédées. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré vendredi que l’Europe était devenue le “nouvel épicentre” du coronavirus, avec plus de cas par jour qu’au pire moment de la pandémie en Chine.

Le président Emmanuel Macron a annoncé jeudi des mesures visant à empêcher la propagation du virus, notamment la fermeture des écoles. Ce vendredi, les restrictions ont été resserrées et les réunions de plus d’une centaine de personnes ont déjà été interdites. Cette mesure a conduit de nombreux établissements, musées ou sites touristiques à décider de fermer leurs portes.

C’est le ministre de la Culture, Franck Riester, qui travaille à domicile car il a été testé positif pour le coronavirus, qui a ordonné des établissements publics pouvant accueillir plus de 100 personnes, réduire leurs activités ou fermer s’ils ne pouvaient garantir moins de 100 personnes.

La réponse des musées a été d’annoncer la fermeture de leurs activités. Parmi eux, le Louvre, le Quai Branly, l’Institut du Monde Arabe, le Palais de Tokyo, le Musée d’Orsay, la Tour Eiffel, la Bibliothèque Nationale, le Musée de l’Homme ou encore le Château de Versailles, qui laisse cependant sa jardins ouverts au public. Le zoo de Vincennes ou le jardin des plantes seront également ouverts.

