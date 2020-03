La victoire de la France à la Coupe du monde est un triomphe pour les immigrés du monde entier

Note de l’éditeur: Peniel Joseph est membre de la chaire Barbara Jordan en valeurs et éthique politique et directeur fondateur du Center for the Study of Race and Democracy de la LBJ School of Public Affairs de l’Université du Texas à Austin, où il est également professeur d’histoire. Il est l’auteur de plusieurs livres, dont le plus récent est “Stokely: A Life”. Les opinions exprimées ici appartiennent exclusivement à l’auteur.

(CNN) – La victoire électrisante de la France 4-2 sur la Croatie en finale de la Coupe du monde représente une victoire pour l’Afrique et les immigrés du monde entier.

Le succès de l’équipe est particulièrement frappant en raison du sentiment anti-immigrant, notamment à l’encontre des immigrés d’origine africaine, qui a caractérisé la société française au cours des deux dernières décennies.

En 2005, des tensions raciales et urbaines ont frappé la banlieue parisienne à la suite de la mort de deux adolescents électrocutés alors qu’ils se cachaient à la police dans un poste électrique. Et, le mois dernier, il y a eu des émeutes dans la ville de Nantes, à deux heures de Paris, après qu’un jeune immigré guinéen a été tué par balle après avoir été arrêté par la police.

Les affrontements concernant la brutalité policière, la justice raciale et les opportunités économiques influencent le débat public en Europe et aux États-Unis sur qui mérite le droit d’être citoyen. Les immigrés d’origine africaine peuplent les différentes couches de la société française, notamment dans les zones qui nécessitent des travaux forcés, parfois mal payés et dangereux. Beaucoup de ces immigrés et citoyens sont liés à la France et au passé colonial de la grande Union européenne.

L’équipe française qui a remporté la Coupe du monde compte au moins 15 joueurs d’origine africaine, dont la star de 19 ans Kylian Mbappe, de mère algérienne et de père camerounais. La composition panafricaine de l’équipe contribue grandement à aider le monde, y compris les fans de football européens qui ont scandé des cris racistes contre les joueurs noirs, à redessiner le sport le plus populaire de la planète et ce que cela signifie d’être citoyen.

Le débat sur l’immigration en France, qui devient parfois toxique, a été un avant-goût du débat mondial contemporain sur l’immigration, qui transforme les populations les plus vulnérables en voleurs, violeurs et meurtriers. La décision de l’Angleterre de quitter l’Union européenne, connue sous le nom de “Brexit”, est intervenue après une campagne xénophobe qui a blâmé l’immigration pour la mort de l’identité britannique raciale pure.

La fierté de l’Amérique pour ses racines d’immigrants et son histoire en tant que plus grand creuset du monde a pris une tournure radicale lors de l’élection présidentielle de 2016. Les critiques de plus en plus virulentes de Donald Trump envers les immigrants sont devenues la marque de son les élections présidentielles, une victoire qui a été un revers décisif pour ceux qui soutenaient que la diversité raciale, ethnique et religieuse renforçait, plutôt qu’elle ne nuisait ou ne dérangeait, les démocraties.

La diversité raciale et ethnique de l’équipe de France à la Coupe du monde donne une autre leçon plus optimiste sur l’immigration, la mondialisation et la citoyenneté. Tout en étant salués comme des héros en France, les personnes d’ascendance africaine continuent d’être victimes de discrimination pour la couleur de leur peau. Un grand nombre d’immigrants africains, y compris ceux qui fuient les zones de guerre, sont confrontés à la difficulté d’entrer en France avec leurs familles.

L’étreinte chaleureuse des icônes du sport africain par les Français devrait s’étendre aux immigrants de toute la diaspora africaine et caribéenne cherchant refuge contre les catastrophes naturelles et d’origine humaine dans leur pays d’origine.

Et nous pouvons compter sur le soutien français de Mbappe et de ses coéquipiers comme guide. Depuis la banlieue parisienne de Mbappe, Bondy et bien d’autres, les citoyens français, jeunes et moins jeunes, ont fièrement accroché des affiches de football français, enfilé des maillots Mbappe et crié des mots d’encouragement pour les joueurs de l’équipe.

En résumé, les champions de la Coupe du monde nous rappellent tous qu’à l’ère de la mondialisation, la diversité raciale et ethnique représente une force à tous les niveaux de la société, créant des ponts culturels et politiques au sein des pays, des États-nations et des quartiers et entre eux. .

Pour des millions de fans de football à travers le monde, l’Afrique vient en effet de remporter la Coupe du monde! C’est plus qu’une simple illusion. La composition de l’équipe française représente une réponse puissante contre la construction de murs et de centres de détention, pour arrêter et déshumaniser les populations immigrées.

Le débat mondial sur l’immigration est la question des droits de l’homme de notre temps. Comment allons-nous traiter les femmes, les hommes, les enfants et les familles qui risquent leur vie à la recherche d’occasions de prospérer dans la société occidentale?

La longue histoire de la conquête de l’Occident en fait un sujet particulièrement sensible, car de nombreux immigrants d’Afrique et d’autres parties du monde en développement cherchent à retourner dans une nation qui a innové son exploitation ancestrale pendant l’esclavage et ses suites brutales.

Nous ne pouvons plus nous permettre de prétendre que les immigrants qui entrent dans une nation sur terre ne sont pas des citoyens qui cherchent à prospérer et à devenir citoyens d’une nouvelle communauté mondiale. L’équipe de France de Coupe du Monde montre à chacun comment l’immigration, au mieux, détient la clé d’un avenir plus humain et plus libéré pour nous tous.

