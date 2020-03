La ville française de Grenoble: un laboratoire environnemental

Dans les jours qui ont suivi les élections municipales françaises, les sondages prévoient une vague verte dans plusieurs villes. C’est le cas dans la ville de Grenoble (Est de la France), où les électeurs pourraient plébisciter la politique d’écologisation du maire qui se renouvelle.

Située non loin des Alpes et entourée de montagnes, la ville française de Grenoble bénéficie d’un environnement naturel privilégié. Avec son pôle industriel et universitaire, c’est aussi une ville prospère. Et depuis 6 ans, elle se distingue par être la plus grande ville de France gouvernée par une coalition de partis de gauche et écologistes. Le maire vert Eric Piolle a fait de cette ville de 160 000 habitants un petit laboratoire politique écologique.

Pour ceux qui arrivent à Grenoble en train, il existe de nombreux modes de transports écologiques: 5 lignes de tramway, des vélos jaunes en libre accès pour 3 euros par jour. Il existe également des systèmes de bus, des voitures à accès libre et des rues sûres pour marcher. La ville aura bientôt aussi son téléphérique comme celui de Medellín.

Un tramway circulant dans le centre de Grenoble. © Jean-Louis Zimmermann, Flickr

Au centre de la ville, le calme frappe. Les voitures privées ont été retirées. Cette politique d’écologie du maire attire de nombreux Français à la recherche d’une meilleure qualité de vie, comme Elise, une enseignante d’espagnol qui s’est installée ici il y a 4 ans avec son mari et son fils, séduite par la réputation d’être une ville écologique. Selon un classement établi par plusieurs ONG environnementales comme Greenpeace, Grenoble est sur le podium des trois villes françaises les plus actives contre la pollution de l’air.

“J’aime Grenoble pour toutes les initiatives environnementales qui se développent: l’usage du vélo, l’alimentation bio, et l’importance accordée à la problématique environnementale”, a-t-il déclaré à RFI. “Ce qui m’a le plus frappé à Grenoble, c’est qu’il y a plus d’espace pour les cyclistes que dans les autres villes. A Marseille par exemple, oubliez le vélo. Il y a de plus en plus de pistes cyclables ici”, explique Elise.

Au lieu de cela, plusieurs concessionnaires à qui nous avons parlé se sont plaints de la baisse de la clientèle depuis la disparition des voitures particulières du centre. Cyril Sarrasi, directeur de l’Hôtel Angleterre, imposant bâtiment du centre historique de Grenoble, en fait partie. Il nous accueille dans le hall de l’hôtel. Sarrasi est également membre de la guilde des commerçants du centre de Grenoble: “En centre-ville, l’interdiction des voitures particulières a été très négative pour nous”, dénonce-t-il.

Sarrasi a observé ce qui suit:

«Du jour au lendemain, sur la grande avenue du centre, nous sommes passés de 15 000 voitures par jour à zéro. Cela impliquait moins de clients. L’ensemble du centre a été touché. Selon le type d’entreprise, la perte de clientèle se situe entre 10 et 50%. Dans mon hôtel, j’ai perdu la clientèle qui passait par ici. Le bureau du maire nous a promis une augmentation de l’utilisation des vélos. En fait, il n’y en a pas beaucoup plus. La réalité est qu’il y a beaucoup moins de personnes qui transitent par le centre. »

Les détracteurs de la politique anti-automobile du maire dénoncent également un effet pervers dû aux embouteillages automobiles. “La pollution a augmenté dans toute la ville”, a déclaré Sarrasi à RFI.

La vérité est que, étant entourée de montagnes, Grenoble souffre plus de pollution automobile que les autres villes. Yann Mongaburu, conseiller socialiste de la ville et allié politique du maire, l’admet: “Grenoble est encore très polluée au niveau atmosphérique, et nous dépassons toujours les normes recommandées en Europe. Mais ce n’est pas la ville la plus polluée de France. La vérité est que la pollution est davantage perçue ici et qu’il y a également plus de volonté d’améliorer la qualité de l’air. “

Pollution de l’air à Grenoble. © Rina Sergeeva, Flickr

Le conseiller cite quelques mesures emblématiques de la coalition qui administre la ville de Grenoble depuis 6 ans: “Nous avons cessé d’acheter des bus polluants en 2015. Nous travaillons également à l’amélioration du chauffage individuel. Beaucoup de gens utilisent le bois pour chauffer leur maison. Les anciennes cheminées ont un effet désastreux sur la population. Nous avons donc mis en place une aide financière pour ceux qui veulent améliorer leur chauffage, et surtout pour ceux qui gagnent moins. Entre autres mesures, la métropole de Grenoble offre 3 mois gratuits aux nouveaux arrivants dans notre ville, pour encourager les gens à ne pas avoir de véhicules. Et lorsque la pollution augmente beaucoup, les transports en commun sont gratuits “, a-t-il expliqué au microphone RFI”.

Située dans les Alpes, la ville souffre également plus du changement climatique. Vincent Comparat est un activiste environnemental avec plus de 30 ans d’expérience. Dans les locaux de son organisation “Asociación Democracia Ecología y Solidaridad”, ADES, Comparat souligne qu ‘”il existe des études locales montrant que le changement climatique ici dans les Alpes est deux fois plus intense que dans le reste du territoire. Grenoble est entourée de montagnes où le changement climatique est très visible. “

Et il détaille:

“Les cigales sont apparues dans les collines, elles n’existaient pas auparavant. La végétation des climats plus chauds comme le climat méditerranéen est également apparue. Des études scientifiques montrent qu’à Grenoble la température a augmenté de 1,5 degré par rapport au début de l’ère industrielle, alors que ailleurs, il n’a augmenté que de 0,5 degré. “

Face à l’urgence environnementale, le maire de Grenoble a mis en place une série de mesures au cours des 6 dernières années. L’un des plus symboliques est la suppression de plus de 300 panneaux publicitaires dans la ville, remplacé par des arbres et la construction de méga pistes cyclables.

Le maire écologique n’a cependant pas tenu toutes ses promesses. J’avais promis transport gratuit pour les jeunes, une mesure qui n’a pas été appliquée faute de budget. De plus, les travaux de restauration du centre ne sont pas terminés.

Une autre mesure emblématique du maire de Grenoble est la distribution d’aliments bon marché et bio dans les cantines scolaires. Une promesse partiellement tenue puisque, à l’heure actuelle, un peu plus de 50% de la nourriture servie aux enfants est biologique ou locale.

A 10 minutes en tramway, nous avons visité un autre projet écologique: le jardin urbain de Grenoble où un jeune horticulteur s’est installé avec l’aide de la mairie. Tenailleau a rendu visite à RFI sur son colis. “Ici nous avons des salades, d’un côté des épinards et là je vais planter des carottes. Cette parcelle était un pré sans aucune culture. J’ai installé quatre serres de 1000 mètres carrés. L’avantage d’être dans un périmètre urbain est qu’il y a beaucoup de clients très proches, au contraire de nombreux agriculteurs qui doivent parcourir des dizaines de kilomètres. »

Les berges de l’Isère à Grenoble © Stefen Colebourne

Pour l’horticulteur, travailler en “court circuit” lui permet de vendre sa production “dans un périmètre de 10 km, à mes voisins, dans une association et dans des magasins bio”.

Ce sont précisément ces produits locaux et biologiques qui sont consommés par les enfants des écoles grenobloises. En cette première semaine de mars, les menus des cantines scolaires de cette ville se composent de fruits, yaourts, salade de chou, crêpes à la tomate et mozzarella, œufs et carottes bio. Et une fois par semaine, on leur propose même un repas végétarien.

Un sondage d’opinion publié quelques semaines avant les élections municipales place le maire écologiste grenoblois Eric Piolle en première position, avec de grandes chances d’être réélu pour six ans de plus. L’écologie politique est installée en permanence dans le paysage politique de cette ville des Alpes françaises.

C’est le résultat d’années de lutte sociale rappelées par le militant Vincent Comparat: «Il y a eu des batailles contre la présence de l’industrie chimique très présente dans le sud de la ville. Les plans de protection n’étaient pas bien conçus. Il y a eu une lutte contre un projet d’installation d’un réacteur nucléaire au cœur de la ville de Grenoble dans les années 80, le projet “Thermos”. heureusement avorté. Il y a eu de nombreuses luttes sociales et environnementales. En 83, cette lutte a conduit à la création d’un mouvement politique écologique et à la victoire (des écologistes) en 2014. “

Les mesures écologiques à Grenoble pourraient être reproduites dans d’autres grandes villes françaises comme Tolouse, Strasbourg ou Bordeaux, où les candidats verts pourraient considérablement augmenter leurs résultats aux élections locales.

Un rapport de Raphaël Morán.

Réalisation technique audio: Pierre Zanutto.

.