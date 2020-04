La violence menace alors que les trafiquants de drogue se débattent en raison de la pénurie de coronavirus

En raison des mesures de verrouillage mises en place pour lutter contre le coronavirus de Wuhan, les pénuries illégales de médicaments ont fait grimper les prix et les tensions chez les dealers français.

Les trafiquants de drogue locaux à travers la France se sont adaptés et certains ont commencé à vendre via des applications mobiles comme Snapchat et Whatsapp, ainsi qu’à organiser des livraisons dans les supermarchés locaux et leurs parkings.

Dans de nombreux quartiers, comme la banlieue parisienne interdite de Seine-Saint-Denis, le trafic de drogue au niveau de la rue a pratiquement disparu. Cependant, les quartiers de villes comme Lyon ont connu une résurgence du trafic de drogue, rapporte Le Parisien.

Selon l’Office français de lutte contre la drogue (OFAST), des pénuries ont été observées dans tout le pays en raison de la fermeture des frontières. Mais le corps a déclaré que les voyages par route pourraient devenir le nouveau moyen préféré de contrebande de drogues en raison des restrictions plus laxistes que les voyages en avion.

Un officier de police stationné dans la ville de Perpignan a également affirmé que la violence des petits trafiquants de drogue était active malgré le verrouillage, disant: “Il n’y a pas de soirée où le contrôle n’est pas perdu.”

«Il y a dix jours à peine, le véhicule de nos collègues de la brigade canine a été touché. Il est évident que ces refus de se conformer sont liés aux stupéfiants », a ajouté l’officier.

“Si l’approvisionnement ne recommence pas, et si le confinement dure plus longtemps, il pourrait devenir chaud dans certaines villes”, a ajouté un enquêteur francilien.

Des affrontements entre gangs de trafiquants de drogue ont été constatés au début du mois à Montpellier lorsque des jeunes armés de machettes et d’autres armes se sont affrontés, malgré les strictes restrictions de verrouillage.

Des actes de violence dirigés contre la police ont également été constatés dans plusieurs régions du pays. Lors d’un incident à Bordeaux, un réfrigérateur a été lancé sur des officiers depuis le balcon d’un immeuble résidentiel.

