L’Allemagne rend des œuvres d’art pillées par des nazis à une famille juive française

(.) – Le gouvernement allemand a rendu mercredi trois œuvres d’art volées lors de l’occupation nazie de la France aux descendants de leur propriétaire d’origine, le collectionneur et avocat juif Armand Dorville.

Il faisait partie d’un programme de restitution des artefacts pillés par les nazis, dont deux tableaux, «Dame en robe du soir» (femme en robe de soirée) et «Portrait d’une dame», de Jean- Louis Forain. Le troisième était un dessin de Constantin Guys, un Français né aux Pays-Bas qui travaillait comme correspondant pour la guerre de Crimée.

Ils font partie des centaines d’objets pillés et rapportés à leurs propriétaires ou à leurs descendants par le collectionneur germano-autrichien Cornelius Gurlitt, décédé en 2014. Les nazis ont engagé son père Hildebrand – qui était en partie juif – pour vendre des objets volés ou confisqués à des juifs. propriétaires.

Dorville est décédé en 1941 et sa collection a été distribuée aux musées et aux collectionneurs privés.

La famille n’a pas pu fuir la France occupée et la plupart des membres ont été tués par les nazis, qui ont occupé le pays de 1940 à 1944.

Plusieurs proches parents du frère de Dorville, Charles, ont péri à Auschwitz.

“Il n’est plus possible de compenser les souffrances de la famille Dorville sous la persécution nazie, mais nous devons les rendre visibles et cette restitution constitue un geste important de justice historique”, a déclaré la commissaire allemande à la Culture et aux Médias, Monika Gruetters.

Les enquêteurs ont découvert quelque 1 500 œuvres, dont des dessins et des estampes de Pablo Picasso, dans la maison de Cornelius Gurlitt en 2013. À ce jour, seulement 13 ont été restituées aux familles de leurs propriétaires d’origine.