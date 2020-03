L’Alliance française fête 130 ans d’activités à Lima

Avec plus de 11 000 étudiants, dont la plupart ont entre 20 et 30 ans, l’Alliance française de Lima est la plus grande du monde.

Le français s’est positionné avec avantage comme la deuxième langue étrangère la plus étudiée au Pérou, après l’anglais, qui est enseigné à l’école.

Pourquoi cette attirance des Péruviens pour le français? Selon le directeur de l’Alliance française à Lima, Nicolás Mezzalira, “la plus grande raison serait d’aller étudier en France, car les universités françaises sont bonnes et elles sont aussi gratuites”.

Cela explique en grande partie la situation actuelle, mais l’explosion de la demande des Français trouve son origine dans les années difficiles de crise économique, de conflit armé interne et d’autoritarisme, dans les années 1980 et 1990, qui ont entraîné une migration importante avec le Canada. comme destination très demandée.

«Pour expliquer ce succès que le français a au Pérou, il faut mentionner la présence du Canada. Quand beaucoup de gens sont partis, ils ont cherché à se former aux langues et au français pour pouvoir émigrer au Québec », ajoute Mezzarila.

L’utilité pratique d’apprendre le français, par le passé pour échapper à la crise, maintenant pour chercher des progrès en étudiant à l’étranger, est essentielle pour comprendre pourquoi l’Alliance française de Lima compte autant d’étudiants, mais ce n’est pas la seule raison qui l’explique.

Il en existe plusieurs autres, indique son directeur: «La longue histoire d’amitié qui existe entre la France et le Pérou. Par rapport aux autres capitales latino-américaines dans lesquelles je me trouve, je pense que le Pérou a un lien particulier avec la culture française. Il faut toujours souligner que le français est la langue de l’amour, la langue romantique, la langue littéraire, culturelle très forte, la langue de la diplomatie ».

Salomé Watteau, professeur de français de 23 ans, qui enseigne à l’Alliance Française de Lima depuis sept mois, commente ce qu’elle parle à ses élèves: «D’après ce qu’ils me disent, le français est une langue très romantique, qui sonne très bien, très poétique ».

Un autre professeur, le Belge Baptiste Brasseur, évoque les intérêts de ses étudiants: “Il y a une volonté des étudiants de connaître et de comprendre un peu plus la culture francophone”.

María Fernanda Lazo, une artiste visuelle de 28 ans, était à Paris il y a deux ans et souhaite revenir faire un master en art contemporain. «Quand j’étais là-bas, j’ai adoré la culture, la recherche, les universités, les artistes. A partir de là, j’ai dit que je voulais revenir, je voulais continuer à étudier. La première chose que j’ai faite dès mon retour a été d’étudier le français », raconte-t-il.

«Mon idée serait d’aller étudier pour un master là-bas, un sujet lié aux énergies renouvelables et de venir ici et de l’appliquer», explique Martín Suárez, un ingénieur en électronique de 30 ans qui étudie également le français.

Troisième plus ancienne, l’Alliance Française de Lima fête ses 130 ans en 2020. Et c’est le plus grand du monde.

