L’Angleterre et la France, unies par plus que leur haine

Les Français et les Anglais se détestent depuis des siècles, ce qu’ils ne savent pas, c’est qu’en réalité ils ont une connexion plus ancienne que leurs querelles et que plusieurs chercheurs de l’Université de Plymouth ont publié ce vendredi dans Nature Communications.

La fusion foncière a eu lieu il y a plus de 400 millions d’années

Le professeur de pétrologie ignée, le Dr Arjan Dijkstra, est le principal auteur de recherches montrant qu’en plus des plaques de terre Laurentia et Avalonia, comme les scientifiques l’ont longtemps cru, il y avait un troisième messe impliquée dans la création de la Grande-Bretagne: L’Armorique, qui est venue de la côte française et qui unit les terres d’Angleterre et de France au-delà des inimitiés que les deux pays peuvent avoir. La fusion de ces terres s’est produite il y a plus de 400 millions d’années.

Pendant des siècles, la haine entre ces deux pays a été très forte. La guerre de Cent Ans n’est qu’un exemple de ce que les relations entre la France et l’Angleterre tendent davantage vers l’inimitié, bien que dans les guerres mondiales elles fassent partie de la même alliance. Cette réconciliation pourrait encore se détériorer en raison du Brexit. Cependant, ils seront toujours unis par leurs terres.

Université de Plymouth.

Pour trouver cette découverte, qui change notre façon de voir la formation de la Grande-Bretagne, les géologues de Plymouth ont fait un long Étude des propriétés minérales des roches de Cornwall et de South Devon. Ils ont soumis les échantillons de roche à une analyse chimique détaillée en laboratoire en utilisant la spectrométrie de fluorescence X (XRF) et des analyses isotopiques qui ont abouti à une frontière claire entre ces comtés et le reste de l’Angleterre et du Pays de Galles. Les chercheurs ont ensuite comparé leurs résultats avec ceux d’autres études géologiques dans le reste de la Grande-Bretagne. Avec cela, ils ont conclu que le Devon et les Cornouailles, situés au sud, sont géologiquement liés à la France et à l’Europe.

Le Devon et les Cornouailles sont géologiquement liés à la France

Les échantillons ont été prélevés sur 22 endroits différents entre Devon et Cornwall ils ont été exposés en raison de différents événements géologiques, tels que des éruptions volcaniques souterraines. Ces événements ont eu lieu il y a environ 300 millions d’années et ont amené du magma d’une profondeur de 100 kilomètres à la surface de la Terre.

D’autre part, grâce à cette nouvelle théorie, elle explique pourquoi il existe un grande quantité d’étain et de tugstène qu’en Grande-Bretagne, il est plus difficile à trouver alors qu’ils sont très présents en Grande-Bretagne française et dans d’autres régions du continent européen.

“On a toujours supposé que la frontière entre l’Avalonie et l’Armorique était inférieure à ce qui semblerait être la frontière naturelle de la Manche, mais nos résultats suggèrent que, bien qu’il n’y ait pas de ligne physique à la surface, il y a une frontière géologique claire séparant Cornwall et South Devon du reste du Royaume-Uni“explique le Dr Dijkstra dans un communiqué de presse.

“Nous avons toujours su qu’il y a 10 000 ans, vous auriez pu marcher de l’Angleterre à la France”, a ajouté le Dr Dijkstra. “Mais nos résultats montrent que des millions d’années auparavant, les liens entre les deux pays auraient été encore plus forts. Il explique l’immense richesse minérale du sud-ouest de l’Angleterre, qui était auparavant un mystère, et offre un nouveau regard fascinant sur l’histoire géologique du Royaume-Uni “, conclut le géologue.

Nous savons, grâce à la géologie, que les masses terrestres se déplacent avec le temps. De plus, nous sommes passés d’un seul et grand continent, la Pangée, à cinq. Mais, en plus, que plus d’îles et, par conséquent, de terres peuvent apparaître, grâce aux éruptions volcaniques sous la mer. Donc, cette découverte est juste une pièce de plus dans le puzzle de la façon dont les continents actuels ont été formés.

