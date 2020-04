L’Argentin Rodrigo García «enfant terrible» du théâtre français

Il y a exactement un an, Rodrigo García, “ enfant terrible ” du théâtre français, a présenté au mythique Théâtre des Amandiers de Nanterre, Evel Knievel contra Macbeth, une pièce pleine d’irrévérence radicale qui caractérise le travail de ce metteur en scène et dramaturge argentin.

Rodrigo García est né à Buenos Aires en 1964. Installé dès son plus jeune âge à Madrid, son approche du théâtre commence par une production dramaturgique dans laquelle ses œuvres Acera Derecha (1989), Prometheus (1992), Kitchen Notes (1995) méritent d’être soulignées. Il réalise les premières de ses pièces avec sa compagnie La Carnicería.

Dès ses premières mises en scène, son intérêt pour les arts visuels, notamment l’installation, ainsi que le rôle de la musique, des chansons et des gestes des acteurs, s’est manifesté dans la composition de la partition finale de ses pièces.

Après le succès de Meet people, eat shit (1999) et Haberos resté à la maison, cocons (2000) dans le circuit des pièces alternatives, Rodrigo García crée Aftersun (2001): l’implication physique et émotionnelle des acteurs, Juan Loriente et Patricia Lamas est si fort qu’il n’est pas exagéré de parler de co-auteur et le début d’une nouvelle phase dans le travail de Rodrigo García, maintenant l’auteur d’une pièce de théâtre, qui obtient une large reconnaissance internationale.

Ses prochains spectacles, j’ai acheté une pelle à Ikea pour creuser ma tombe, L’histoire de Ronald Macdonalds, Human Gardening ont été présentés dans les principaux théâtres et festivals européens, faisant de Rodrigo García l’un des artistes les plus en vue sur la scène internationale du début XXI siècle.

