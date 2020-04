Lavrov a parlé de l’interdiction faite aux pays de l’UE de recevoir l’aide de Moscou

Un certain nombre de pays européens, y compris des membres de l’OTAN, souhaiteraient recevoir l’aide de Moscou pour lutter contre la propagation du COVID-19, mais leurs «camarades supérieurs» s’y opposent.

Cela a été diffusé sur le programme “Big Game” sur Channel One par le chef du ministère russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Selon le diplomate, malgré la situation épidémiologique difficile, certains États réduisent la lutte contre le virus à la géopolitique.

Lavrov a également noté qu’une partie des médias, y compris l’italien, tentent de fausser la situation réelle et de fournir une assistance russe «presque comme une invasion militaire» du territoire de l’OTAN.

Aide à l’Italie

Depuis le 22 mars, 15 avions des Forces aérospatiales russes sont déjà arrivés dans les Apennins, livrant huit équipes médicales et infirmières, du matériel pour le diagnostic et la désinfection des locaux.

En collaboration avec l’armée italienne, des épidémiologistes russes et des spécialistes du ministère de la Défense ont procédé à la désinfection des pensions pour personnes âgées dans plus de 70 villages de Lombardie. Ils ont traité plus de 600 000 mètres carrés de locaux internes et plus de 110 000 mètres carrés de routes.

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a exprimé sa gratitude au président russe Vladimir Poutine et le chef du ministère des Affaires étrangères, Luigi Di Mayo, est personnellement arrivé à la base aérienne de Pratica di Mare pour rencontrer des avions russes et remercier les médecins et autres spécialistes.

Trois autres régions ont demandé de l’aide

Dernièrement, trois autres régions italiennes – Piémont, Pouilles et Frioul-Vénétie Julienne – ont envoyé à l’ambassade de Russie des demandes d’aide pour lutter contre la propagation du COVID-19.

En tant qu’ambassadeur russe en Italie, Sergei Razov, a déclaré que la nouvelle du travail héroïque des spécialistes de la Russie se répandait dans tout le pays, et maintenant d’autres régions des Apennins ont envoyé des demandes officielles à la mission diplomatique.

“Quant aux estimations des Italiens, comment les gens sont normaux, et il y a une majorité absolue de ceux en Italie, comment peuvent-ils se rapporter à un partenaire qui, dans la situation la plus difficile qui était en Italie il y a exactement un mois, a étendu une aide main?” – il a dit.

Dans le même temps, l’ambassadeur a ajouté que l’UE et l’OTAN avaient réagi négativement à l’opération humanitaire de Moscou.

