Lavrov dit que la Russie continuera d’aider à résoudre le conflit en Libye

La Russie continuera d’aider à résoudre le conflit en Libye et à chercher des moyens de sortir de la crise la plus profonde dans ce pays arabe, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

«Nous essaierons de trouver un moyen de sortir de la crise la plus profonde qui a frappé ce pays après que les membres de l’OTAN, violant gravement la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, ont bombardé la Libye en 2011 et brisé cet État au nom de leur objectif égoïste et borné. pour changer le régime de Mouammar Kadhafi. Et depuis, en fait, la Libye est restée seule. Les terroristes traversent la Libye au sud; des armes sont introduites en contrebande, des drogues et d’autres choses désagréables vont également vers le sud, tandis que les migrants illégaux se précipitent vers le nord en Europe, donc nous désintégrons tous les résultats de l’aventure que l’OTAN a lancée en 2011. Nous essaierons, cependant, nous devons aider la Libye », – a déclaré Lavrov lors d’une conférence pour les étudiants de MGIMO sous forme de vidéoconférence.

Après le renversement et l’assassinat du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye a pratiquement cessé de fonctionner comme un seul État. Le double pouvoir règne désormais dans le pays. Le parlement élu par le peuple siège à l’est, et à l’ouest, dans la capitale Tripoli, le gouvernement d’accord national, formé avec le soutien de l’ONU et de l’Union européenne, règne. Les autorités de l’est du pays opèrent indépendamment de Tripoli et coopèrent avec l’armée du maréchal Khalifa Haftar.

À Berlin, le 19 janvier, une conférence internationale sur la Libye s’est tenue avec la participation de la Russie, des États-Unis, de la Turquie, de l’Égypte et de plusieurs autres pays, ainsi que de l’UE et des Nations Unies. Le principal résultat de la conférence a été un appel de ses participants à un cessez-le-feu en Libye et à une obligation de s’abstenir d’intervenir dans le conflit, en observant l’embargo sur la fourniture d’armes aux parties. En outre, les participants à la réunion ont proposé la création d’un comité de surveillance du cessez-le-feu.

