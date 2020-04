Lavrov évalue la déclaration de Poutine et Trump à l’occasion de l’anniversaire de la réunion sur l’Elbe

Une déclaration conjointe du président russe Vladimir Poutine et du leader américain Donald Trump à l’occasion de l’anniversaire de la réunion sur l’Elbe est un signe que les pays peuvent s’unir pour des objectifs communs, tels que la lutte contre le coronavirus, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Plus tôt, Poutine et Trump ont adopté une déclaration commune à l’occasion du 75e anniversaire de la réunion des troupes soviétiques et américaines sur l’Elbe, a annoncé le service de presse du Kremlin.

“L’Esprit d’Elbe” est un exemple de la manière dont la Fédération de Russie et les États-Unis peuvent mettre de côté les contradictions, instaurer la confiance et coopérer au nom d’un objectif commun, selon le rapport. Ses auteurs notent que l’exploit héroïque des soldats qui ont vaincu les nazis ne sera jamais oublié.

«J’espère que la crise provoquée par COVID-19 poussera tous les acteurs de la politique mondiale, tout d’abord, les principaux États, à mettre de côté les différences opportunistes et à s’engager dans un travail commun, un travail professionnel, au nom de la garantie d’un , avenir prospère de toutes les nations. Un signal qui inspire l’optimisme a été donné par les présidents de la Russie – Vladimir Poutine et des États-Unis – Donald Trump, qui a publié hier une déclaration conjointe à l’occasion du 75e anniversaire de la réunion sur l’Elbe, où ils ont souligné exactement cela à ce moment-là. temps, les États-Unis et l’Union soviétique ont pu surmonter les désaccords, les contradictions et unir leurs forces pour une bataille, une bataille décisive avec un ennemi commun », – a déclaré Lavrov lors d’une conférence pour les étudiants du MGIMO sous forme de vidéoconférence.

Il a souligné que maintenant, dans l’ensemble, la tâche de nos pays est exactement la même.

Un autre navire de la marine américaine est devenu porteur du coronavirus