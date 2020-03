Le Brésil voit la France de Macron comme la plus grande menace militaire

Les dirigeants militaires brésiliens considèrent la France comme la plus grande menace pour leur pays au cours des 20 prochaines années en raison des différends entourant la forêt amazonienne, selon un document divulgué publié par les médias brésiliens ce week-end.

Le document, publié par le journal de gauche Folha de São Paulo, aurait détaillé le point de vue de nombreux hauts responsables militaires brésiliens selon lequel la France pourrait exiger une intervention des Nations Unies au cours des deux prochaines décennies pour prendre le contrôle des terres indigènes de la forêt amazonienne.

La France borde le Brésil par sa possession de la Guyane française.

Intitulé «Scénarios de défense 2040», ce document de 45 pages serait basé sur des entretiens avec 500 officiers de haut rang de l’armée, qui ont donné leur point de vue sur les défis auxquels est confrontée la sécurité nationale du Brésil. Les entretiens auraient été considérés comme des recherches pour rédiger la prochaine stratégie de sécurité nationale du Brésil, qui sera publiée cet été.

L’ambassade de France à Brasilia a salué en plaisantant «l’imagination sans limites de ses auteurs».

“Nous avons appris de la presse que la France apparaît dans un rapport du ministère brésilien de la Défense comme une menace future pour le Brésil”, a déclaré l’ambassade dans un communiqué. «Les forces armées de tous les pays effectuent souvent ce type d’exercice d’analyse de scénarios. Cependant, nous saluons l’imagination sans limite des auteurs de ce rapport. »

“Le fait est que le Brésil est notre principal partenaire stratégique en Amérique latine et que la France entretient des relations de coopération quotidiennes, étroites et amicales avec les forces armées brésiliennes depuis des décennies”, a-t-il poursuivi.

Folha a affirmé que le document contenait d’autres «hypothèses quelque peu délirantes», notamment la perspective d’une attaque de coronavirus contre le festival de musique Rock in Rio 2039 par des «ultranationalistes d’Asie du Sud-Est».

Les tensions entre le Brésil et la France ont éclaté l’année dernière après que le président français Emmanuel Macron a attaqué son homologue brésilien Jair Bolsonaro pour son absence supposée de réponse aux images des incendies de forêt à travers l’Amazonie, tout en insistant pour que la communauté internationale soit autorisée à intervenir pour tenter réduire leur impact.

Macron a proposé un don de 20 millions de dollars des États du G7, une offre fermement rejetée par Bolsonaro. Le chef d’état-major Onyx Lorenzon a accusé le leader français d’avoir une mentalité «colonialiste» et de ne pas avoir résolu les problèmes dans son propre pays. Il existe diverses opérations militaires françaises qui se déroulent dans le monde, principalement au Moyen-Orient et en Afrique, où elle soutient les efforts menés par les États-Unis contre l’État islamique et ses divers mandataires terroristes, notamment Boko Haram et Al-Shabaab.

Le document énumère quatre scénarios stratégiques distincts dans lesquels les pays pourraient présenter une menace militaire pour le Brésil, tous fondés sur l’étroitesse des relations du pays avec les États-Unis. Parmi les scénarios identifiés figurent un conflit militaire avec la dictature de Maduro au Venezuela, une intervention militaire de Santa Cruz de la Sierra en Bolivie visant à protéger les agriculteurs brésiliens, et un conflit potentiel avec la Chine sur l’ingérence accrue de Pékin dans les affaires latino-américaines.

