Le Brexit est un «échec terrifiant» pour l’Union européenne

Marine Le Pen, présidente du parti populiste de droite Rassemblement National (Rassemblement national), a félicité le Royaume-Uni pour avoir retrouvé sa “liberté” mais a poursuivi en disant que le Brexit était un “échec terrifiant” pour l’Union européenne.

«Après plusieurs tours et détours, le Royaume-Uni a enfin retrouvé sa liberté. Mais c’est un échec terrifiant pour l’UE », a déclaré Mme Le Pen.

«Nous verrons sans aucun doute, au cours des mois et des années à venir, que le Royaume-Uni a fait la bonne chose et en bénéficiera probablement beaucoup. En fait, j’ai déjà remarqué que le déclenchement de la catastrophe a déjà fait place à des avertissements prudents de ceux qui étaient sûrs que le peuple britannique serait ruiné, il y aurait un chômage massif… », a-t-elle ajouté, selon le Brussels Times.

«Je pense également que cet événement ne suscite pas beaucoup de commentaires étant donné qu’un pays fondateur de l’UE vient de sortir. Ce n’est pas vraiment insignifiant », a conclu Le Pen.

Sur Twitter, le leader populiste a écrit que le Brexit devrait marquer le début d’une nouvelle “Alliance européenne” qui reflète davantage ce que la majorité des citoyens européens veulent, ajoutant que “cette Union européenne restera dans l’histoire comme un échec retentissant!”

Les commentaires de Mme Le Pen contrastent avec le président Emanuel Macron, qui a appelé à plus de pouvoirs pour l’Union européenne à la lumière de la sortie de la Grande-Bretagne du bloc.

«Ce Brexit est possible, a été possible et entre en vigueur en quelques heures, parce que nous avons trop souvent fait de l’Europe un bouc émissaire pour nos propres difficultés et aussi parce que nous n’avons pas suffisamment changé notre Europe. Plus que jamais, nous avons besoin de l’Europe », a déclaré Macron.

“Je vous mentirais pour dire ce soir que l’avenir de notre pays pourrait se construire sur moins d’Europe”, a-t-il déclaré quant à une éventuelle sortie française (Frexit) de l’UE.

En 2018, le président Macron a admis que le peuple français voterait «probablement» pour quitter l’Union européenne s’il avait la possibilité de voter sur un référendum similaire au vote sur le Brexit en 2016.

