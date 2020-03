Le cinquième jour des grèves anti-réforme paralyse Paris

PARIS (AP) – Les navetteurs parisiens ont commencé à travailler lundi à cause d’embouteillages massifs alors que les grèves contre les modifications des plans de retraite arrêtaient les trains et le métro pour une cinquième journée consécutive.

Le président français Emmanuel Macron a bouclé l’une des semaines les plus difficiles de sa présidence alors que son gouvernement s’apprête à présenter une refonte du système de retraite français alambiqué. Il considère que la fusion de 42 régimes de retraite différents en un seul offre un système plus équitable et financièrement viable. Les syndicats voient cette décision comme une attaque contre le mode de vie français, même si le gouvernement de Macron ne devrait pas modifier l’âge actuel de la retraite de 62 ans.

Citant des risques pour la sécurité, le réseau ferroviaire national SNCF a averti les voyageurs de rester chez eux ou d’utiliser des «moyens de locomotion alternatifs» pour se déplacer lundi au lieu de se presser sur les quais dans l’espoir de faire rouler les quelques trains disponibles.

En conséquence, l’autorité routière nationale a signalé plus de 600 kilomètres (360 miles) de problèmes de circulation aux heures de pointe du matin autour de la région parisienne – contre 150 kilomètres (90 miles) en moyenne par jour.

Le trafic routier a été pire lundi que lorsque la grève a commencé la semaine dernière, car de nombreux salariés français ont réussi à travailler à domicile ou à prendre une journée de congé à l’époque. Mais c’est de plus en plus difficile à mesure que la grève se poursuit.

Gabriella Micuci de la banlieue parisienne du Bourget a parcouru plusieurs kilomètres (miles) sous une pluie froide, puis s’est faufilée dans un métro bondé sur l’une des deux lignes de métro automatisées qui n’ont pas besoin de chauffeurs. D’autres navetteurs utilisaient des vélos partagés ou des scooters électriques.

“J’ai quitté la maison plus tôt que d’habitude, je pensais que j’allais pouvoir prendre un train tôt mais pas du tout”, a déclaré Micuci à l’Associated Press. “C’est une véritable catastrophe, les gens deviennent encore plus violents, ils vous poussent.”

Fortifiés par les plus grandes manifestations à l’échelle nationale depuis les années où la grève a été lancée jeudi dernier, les syndicats prévoient de nouvelles manifestations mardi et espèrent maintenir la pression sur le gouvernement Macron pour qu’il recule sur la réforme des retraites.

Un sixième seulement des trains français circulait lundi et les lignes de trains internationales ont également connu des perturbations. Les militants syndicaux ont également bloqué les dépôts de bus autour de Paris, limitant les lignes de bus.

Macron a appelé le Premier ministre Edouard Philippe et d’autres hauts responsables dimanche soir pour élaborer une stratégie pour une semaine cruciale.

Le Premier ministre présentera mercredi les détails du plan du gouvernement, qui devrait encourager les gens à travailler plus longtemps. Actuellement, certains travailleurs français peuvent prendre leur retraite dans la cinquantaine.

La réforme est au cœur de la vision de Macron de transformer l’économie française. Les ministres du gouvernement insistent sur le fait que le système actuel est injuste et financièrement insoutenable, tandis que les syndicats affirment que la réforme porte atteinte aux droits des travailleurs et obligera les gens à travailler plus longtemps pour moins.

Cherchant à éviter la colère du public, Macron a demandé à l’ancien politicien Jean-Paul Delevoye de tenir des mois de réunions avec les travailleurs, les employeurs et d’autres pour formuler des recommandations pour le nouveau plan de retraite de la France. Delevoye présentera ses conclusions aux syndicats lundi.