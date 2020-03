Le coronavirus atteint l’Europe avec trois cas confirmés en France

Le coronavirus a atteint l’Europe, ont confirmé des responsables de la santé (Photo: AP)

Le coronavirus a frappé l’Europe avec trois cas confirmés en France.

S’adressant aux médias français lors d’une conférence de presse plus tôt dans la journée, la ministre de la Solidarité et de la Santé, Agnès Buzyn, a déclaré qu’un cas de virus avait été trouvé à Bordeaux et un autre près de Paris.

Des responsables français ont annoncé un troisième cas de coronavirus vendredi soir.

Deux des personnes souffrant de la maladie se sont rendues en Chine, a déclaré Mme Buzyn.

Le patient de Bordeaux, 48 ans, “avait été en contact avec une dizaine de personnes depuis son arrivée en France” mais est désormais isolé.

Après avoir annoncé les deux premiers cas, la ministre a déclaré plus tôt qu’elle s’attendait à ce que d’autres s’affichent, déclarant: «Nous aurons probablement d’autres cas.»

Il survient alors que le nombre officiel de morts en Chine s’élève à 26, avec plus de 830 cas confirmés.

Le comité d’urgence Cobra du gouvernement a convoqué une réunion pour discuter de la menace du coronavirus aujourd’hui alors que 14 personnes en Grande-Bretagne ont reçu le feu vert.

Passagers à l’extérieur du terminal 4 d’Heathrow, à Londres, alors que le comité Cobra du gouvernement se réunit à Downing Street (Photo: PA)

Les passagers portent des masques dans le hall des arrivées à Heathrow Terminal 4, Londres (Photo: PA)

Public Health England (PHE) a averti qu’il était «très probable» que des cas soient observés au Royaume-Uni.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a également déclaré qu’il y avait une «probabilité accrue» que des cas de virus se produisent en Grande-Bretagne.

Michael Hope, 45 ans, qui a été blanchi au Royaume-Uni, a passé deux jours en quarantaine cette semaine après son retour de Wuhan à Newcastle, où la maladie a commencé.

Un deuxième cas de virus a été confirmé aux États-Unis aujourd’hui après qu’une femme de Chicago, en Illinois, l’ait contracté.

La femme dans la soixantaine, revenue de Wuhan, est soignée à l’hôpital et se porte bien.

L’infirmière en chef Ma Jing tient la main d’une patiente pour la réconforter aux soins intensifs de l’hôpital Zhongnan de l’Université de Wuhan à Wuhan, dans la province du Hubei, dans le centre de la Chine (Photo: Alamy Live News)

Un panneau des arrivées montrant un vol annulé de Wuhan à Heathrow Terminal 4, Londres (Photo: PA)

Cependant, l’ampleur de l’épidémie en Chine est devenue claire aujourd’hui lorsqu’il a été révélé qu’un nouvel hôpital de 1 000 lits était en cours de construction à Wuhan en seulement 10 jours.

Le projet d’ingénierie gargantuesque est en cours d’exécution sur un terrain de jardin près d’un lac à la périphérie de la ville qui avait été précédemment affecté comme un complexe de vacances.

Bien que des responsables aient confirmé 830 cas en Chine, des chercheurs du MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis de l’Imperial College de Londres ont estimé que les chiffres sont plus probables par milliers.

Les experts disent que la gravité des symptômes peut varier de légère à grave, ce qui signifie que beaucoup plus de personnes pourraient être porteuses du virus sans le savoir.