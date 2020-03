Le coronavirus va stimuler l’enseignement à distance

La décision des écoles du monde entier de suspendre les cours et de demander aux élèves de poursuivre leurs études en ligne en raison de la pandémie de coronavirus va accélérer la révolution technologique vers l’enseignement en ligne. L’éducation traditionnelle va changer à jamais, et cela peut être une bonne chose.

Bien sûr, à court terme, la crise du coronavirus aura des répercussions négatives sur des centaines de millions d’étudiants dans le monde entier. La fermeture des écoles à cause du coronavirus a déjà provoqué le retour à l’école de près de 300 millions d’enfants et de jeunes dans le monde, selon les estimations des Nations Unies.

Cela pose des problèmes majeurs, notamment pour les enfants pauvres qui dépendent de leur repas scolaire pour une grande partie de leur alimentation. En outre, les enfants des ménages pauvres ont plus de difficultés à s’adapter à l’apprentissage en ligne que leurs pairs de la classe moyenne ou plus riches.

De nombreux enfants issus de familles à faible revenu n’ont pas accès à un ordinateur ou à des services Internet à haut débit. D’autres n’ont pas de parents qui gèrent suffisamment bien l’internet pour les aider à suivre les instructions des cours à distance. Et de nombreux enseignants ne sont pas encore formés à l’enseignement en ligne.

Mais ces nouveaux défis de masse vont accélérer la recherche de solutions technologiques. La crise du coronavirus va inciter les enfants, les parents, les enseignants et les programmeurs d’apprentissage en ligne à travailler à l’amélioration des plateformes d’apprentissage en ligne. Et, dans de nombreux pays, cela peut contribuer à réduire l’inégalité sociale que produisent les écoles traditionnelles.

Comme je l’ai appris il y a quelques années en faisant des recherches pour un livre sur l’éducation intitulé “No More Stories”, l’éducation traditionnelle – aller à l’école le matin et faire ses devoirs à la maison l’après-midi – a été une recette pour l’inégalité sociale.

Ce modèle traditionnel a condamné de nombreux enfants issus de familles à faible revenu à abandonner l’école, parce qu’ils n’ont pas de parents suffisamment instruits pour les aider à faire leurs devoirs à la maison.

Tant d’enfants issus de familles pauvres prennent de plus en plus de retard dans leurs classes et finissent par abandonner l’école. Et cela les condamne à être pauvres pour le reste de leur vie.

En 2007, plusieurs écoles aux États-Unis ont commencé à essayer de corriger cette injustice en créant des “classes inversées”, ou “éducation inversée”, dans lesquelles les élèves commençaient à étudier à la maison le matin avec leurs comprimés, et allaient à l’école l’après-midi pour faire leurs devoirs avec l’aide de leurs professeurs.

Ce nouveau modèle éducatif d'”apprentissage mixte” – moitié en ligne et moitié en face à face – devrait être l’avenir de l’éducation. C’est probablement la meilleure façon d’aider les enfants des ménages pauvres à ne pas être laissés à l’écart de l’école.

Depuis lors, les plateformes d’enseignement à distance comme The Khan Academy, une plateforme gratuite créée en 2008 pour fournir des vidéos éducatives à des millions de personnes dans le monde, et les nouvelles générations de robots-enseignants ont considérablement amélioré l’enseignement à distance.

En 2017, un petit robot expérimental appelé “Professeur Einstein” a été mis sur le marché. Il s’agit d’un mélange de jouet et d’assistant virtuel de type Alexa qui aide les enfants à apprendre les mathématiques, la physique et la géométrie. Depuis lors, plusieurs autres robots d’enseignement ont été produits.

Par ailleurs, les cours universitaires à distance tels que ceux proposés par Coursera, Udacity et edX se sont multipliés ces dernières années. De nombreuses universités renommées proposent désormais des licences et des masters en ligne.

Je ne serais pas surpris si, après la pandémie de coronavirus, la plupart des établissements d’enseignement supérieur passaient à l’Internet. Il en sera de même pour les consultations de santé de base par télémédecine, le commerce électronique et bien d’autres activités.

La crise des coronavirus va accélérer la révolution numérique en cours dans tous ces domaines. Il est trop tôt pour savoir si le résultat global sera positif, mais en termes d’éducation, ce sera un bon outil pour réduire les inégalités – un des rares résultats positifs de ce cauchemar actuel des coronavirus !