Le football fait la joie de la ville déchirée de Nice frappée par le terrorisme

(CNN) – Tout en se remémorant les événements du 14 juillet 2016, la voix de Frédéric Colombo commence à se briser. Ses yeux commencent à se lever alors qu’il se souvient du jour où le cœur de sa ville s’est brisé.

C’était le jour, par une nuit d’été pittoresque à Nice, sur la Côte d’Azur, où une scène de joie et de réjouissances s’est transformée en une horreur inimaginable.

Alors qu’une grande partie de la ville célébrait le 14 juillet (fête nationale française), un terroriste est monté dans un camion de 19 tonnes et a commencé à parcourir la Promenade des Anglais, la rue la plus célèbre et Nice populaire.

“L’attaque a été absolument terrible”, a déclaré Colombo à CNN Sport. «C’était comme être battu dans ton cœur, dans ta maison. C’est comme si vous étiez attaqué au cœur de la ville. C’était le cœur de la ville. “

Les images de ce jour (les 86 victimes, dont beaucoup d’enfants, immobiles dans la rue) brûlent dans la mémoire des témoins de l’événement tragique et de tous les habitants de la ville.

Mais après les atrocités, à l’heure la plus difficile de la ville, son club de football, l’OGC Nice, est resté aux côtés d’une communauté en difficulté.

“Le club a beaucoup aidé après les attentats”, explique Colombo, partisan de Nice. “Le club est très proche de tous les citoyens niçois, ils étaient proches des fans.”

“Voir autant de jeunes enfants, de femmes et d’hommes heurtés par un camion a été l’une des choses les plus tristes que nous ayons jamais connues.”

“Moment spécial”

Un mois à peine après l’attaque, le club entame sa campagne en première division française avec un match à domicile contre Rennes.

Pour honorer ceux qui ont perdu la vie et collecter des fonds pour les familles des victimes, les joueurs portaient des chemises spéciales avec les noms de chaque victime en forme de cœur.

Les supporters des équipes à domicile et à l’extérieur ont été invités à porter du blanc, tandis qu’un hommage a été projeté sur grand écran à la 85e minute, une tradition qui s’est poursuivie tout au long de la saison.

Malheureusement, l’hommage est maintenant rendu à la 86e minute de chaque match après la mort d’une autre victime à l’hôpital six semaines après l’attaque.

Colombo décrit l’occasion comme un «moment spécial» pour ceux qui se trouvent dans le stade et pour tous ceux qui ont de l’affection pour la ville.

“Lors du premier match de la saison, l’atmosphère était quelque peu irréelle”, se souvient Colombo avec un sourire fier et stimulant. “Il y avait 35 000 personnes dans le stade en souvenir des victimes.”

«C’était au-delà du football, c’était plus qu’un match de football. Cela ne faisait qu’un mois après l’attaque et nous étions toujours sous le choc. Nous espérions que cela ne se serait jamais produit, comme en Allemagne, en France et à Londres. “

“Les fans fidèles ont crié ‘Va te faire foutre ISIS.’ C’était un moyen de montrer leur colère et de montrer aux terroristes que nous n’avons pas peur. Nous osons jurer que nous n’avons pas peur d’eux. “

Au total, le club a collecté 130 000 $ pour l’association caritative des victimes après avoir vendu les chemises commémoratives aux enchères.

Le président de l’OGC Nice, Jean-Pierre Rivère, a été un puissant moteur de la décision du club d’essayer d’aider la ville après l’attaque.

Nice est une petite ville et, avec une population de moins de 350 000 habitants, il était impossible pour quiconque d’être touché par la tragédie.

“Nous vivons tous à Nice”, a assuré Rivère à CNN. “Nous avons tous été touchés directement ou indirectement et nous ne pouvons pas imaginer que cela pourrait se produire dans un endroit comme celui-ci en ce moment, avec des enfants et des femmes, c’est terrible.”

«Lorsque cela se produit à la maison, le club fait partie intégrante de toute la ville. Tout ce qui touche à Nice affecte le club et vice versa »

«Il y a eu des victimes physiques, mais aussi dans les esprits et les cœurs. Les gens ont vu des images qu’ils n’auraient pas dû voir, y compris des enfants. “

Donnez de la joie au milieu de la tristesse

Nice a remporté son match d’ouverture contre Rennes et a continué à gagner au fil de la saison

Au final, Nice termine troisième, derrière Monaco et le Paris Saint-Germain, enregistrant le meilleur résultat du club en première division depuis la saison 1975-76 et assurant également la qualification pour les phases de qualification de la Ligue des champions. de l’UEFA.

Rivère estime que ses joueurs ont trouvé la solidarité avec les supporters et les niçois sur le terrain. Il est fier que le club, dans les jours les plus sombres de la ville, ait pu offrir une lueur d’espoir.

“Le football est quelque chose de courte durée”, explique Rivère. «Cela nous a donné beaucoup de force lors de notre premier match juste un mois après l’événement. Il y a une unité dans le public car tout le monde a été touché par la tragédie.

“Je pense que tout au long de l’année, nous avons pu apporter des sourires et de la joie aux gens et de la fierté dans notre ville.”

Après l’attaque, l’association caritative Promenade des Anges (Paseo de los Ángeles) a été créée pour aider les victimes et leurs familles. Sa directrice, Emilie Petitjean, affirme que le club de football a joué un rôle très précieux au cours de l’année écoulée.

“L’OGC Nice a beaucoup donné à nos victimes”, a déclaré Petitjean à CNN. “Il a mis son cœur au jeu dès le début de la saison en lançant des ballons représentant les 86 victimes.”

“Les applaudissements de chaque match à domicile à la 86e minute nous ont apporté du réconfort et un soutien indéfectible et un sentiment permanent envers toutes nos victimes.”

«La vente aux enchères de ces T-shirts a permis à notre association de se développer et de décoller pour se structurer. Même ceux qui n’étaient pas nécessairement fans de football ont commencé à suivre le club et ses performances au championnat! »

Anniversaire

Ce vendredi, à l’occasion du premier anniversaire de l’attaque, l’organisme de bienfaisance sera impliqué dans une journée de commémoration dans son soutien continu aux victimes pour lesquelles il travaille, ainsi qu’à la ville.

La journée, dit Petitjean, commencera par un service interconfessionnel et se terminera par un concert à la Promenade des Anglais, une minute de silence et la libération de 86 ballons brillants. Le président français Emmanuel Macron devrait également visiter la ville.

Le défenseur brésilien Dante a signé pour l’OGC Nice un mois seulement après l’attaque. Arrivé alors que les émotions étaient encore très présentes dans l’air et que les images étaient encore profondément gravées dans l’esprit des citoyens niçois, il est douloureusement conscient que les souvenirs de cette journée ne s’estomperont pas pour la population de la ville.

Dante est devenu une partie intégrante de l’équipe qui a terminé troisième et espère que les réalisations du club pourront apporter un peu de joie à une ville en deuil.

“Le football peut jouer un petit rôle car nous n’allons pas ressusciter ceux qui sont morts”, disent-ils. “Malgré le bonheur que nous essayons d’apporter cette saison, il est difficile d’oublier tout.”

«Nous pouvons également aider un peu avec notre façon de jouer sur le terrain, apportant de la joie aux adeptes ou aux personnes qui ont perdu leur famille. Nous avons essayé d’apporter plus de bonheur à la ville. “

Il n’a peut-être vécu à Nice que pendant un an mais, en peu de temps au club, Dante a bien connu la ville et sa communauté.

“Nous ne pouvons pas effacer ce qui s’est passé”, dit-il. “Mais la ville de Nice est plus belle que cette attaque.”

Reportage supplémentaire par John Sinnott

