Le gouvernement croate prévoit d’ouvrir partiellement les frontières

Cette semaine, le gouvernement croate envisagera d’introduire une série de mesures d’assouplissement contre la prolifération des coronavirus. Parmi eux, l’ouverture de points de passage frontaliers sur les autoroutes, les vols intérieurs, les cafés, les restaurants et certaines installations touristiques, a rapporté Tourdom.ru en référence aux médias locaux.



La restauration du tourisme commencera avec l’autorisation des campings automobiles. Ils seront suivis par des appartements privés et des maisons de vacances, ainsi que par le tourisme maritime. Selon des sociétés d’accueil locales, des accords ont déjà été conclus avec la République tchèque et la Slovaquie pour l’envoi de groupes de bus organisés et avec l’Autriche pour le transit.

La reprise des vols depuis l’étranger est toujours hors de question. Cependant, les touristes russes qui envisageaient des vacances en Croatie ne sont pas pressés de changer leurs plans et s’attendent à ce que la situation évolue.

Selon le directeur de l’agence de voyages croate Zoran Charapich, la majorité des clients n’ont pas annulé de bons et espèrent l’ouverture prochaine de la destination. Selon lui, l’arrivée des invités russes est attendue de juillet à août.

