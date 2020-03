Le gouvernement français a fermé deux mosquées radicales et mis 63 sous surveillance

Le ministre français de l’Intérieur, Christophe Castaner, a annoncé qu’en 2019 le gouvernement français avait fermé deux mosquées radicales et placé 63 autres sous surveillance.

Les deux mosquées radicales fermées l’année dernière l’ont été en vertu des pouvoirs accordés au ministère de l’Intérieur par les lois antiterroristes SILT qui ont été promulguées en octobre 2017 pour remplacer l’état d’urgence antérieur.

Castaner a ajouté qu’il y a eu au total «31 attaques terroristes depuis le 1er janvier 2017» et a noté que «30 lieux de culte sont soumis à des mesures de fermeture et 7 procédures sont en cours». Il a affirmé que des dispositions en matière de santé et de sécurité étaient également utilisées dans certains cas, selon le LCI.

Les mesures de contrôle administratif individuel (Micas), qui remplacent les assignations à résidence, ont également augmenté de manière significative en 2019 de 84%, pour un total de 134 cas.

La plupart des dossiers étaient concentrés dans la région d’Ille-de-France où se trouvent Paris et la banlieue multiculturelle interdite de Seine-Saint-Denis.

Les quatre piliers des lois antiterroristes SILT – fermeture des mosquées et des lieux de culte, Micas, visites à domicile par les autorités et établissement de périmètres de sécurité – sont testés par les autorités françaises jusqu’à la fin de cette année.

Après la fin de l’année, les mesures seront évaluées quant à leur efficacité et il sera décidé si le gouvernement les prolongera ou les modifiera.

Les fermetures interviennent quelques mois seulement après que le secrétaire d’État français à l’Intérieur, Laurent Nuñez, a annoncé que le gouvernement avait fermé 30 débits de boissons, 12 lieux de culte, trois écoles et neuf associations liées à l’islam radical.

Malgré les fermetures, un rapport divulgué de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), l’agence de sécurité intérieure de la France, a déclaré que jusqu’à 150 quartiers à travers le pays étaient «détenus» par des radicaux musulmans.

Le rapport note également que dans certaines communautés, comme la commune de Maubeuge dans le nord du pays, les partis politiques islamistes comme l’Union des démocrates musulmans français (UDMF) ont bénéficié d’un énorme soutien local.

Certains se sont inquiétés de la montée de l’UDMF avant les élections municipales françaises prévues le mois prochain.

