le gouvernement français adoptera un état d’urgence sanitaire

Le Parlement français votera ce jeudi et vendredi sur “ l’état d’urgence sanitaire ”, qui permettra au Premier ministre Edouard Philippe de restreindre certaines libertés pour renforcer la lutte contre le coronavirus, déclaré “ guerre sanitaire ” par le président Macron.

Le gouvernement français a déjà autorisé ce mercredi la mise en place d’un état d’urgence sanitaire, mais cela devra être déclaré par décret au Parlement, après l’adoption d’un projet de loi, aujourd’hui et demain.

L’Assemblée nationale et le Sénat devront recevoir le plus rapidement possible des informations sur les mesures prises par le gouvernement.

Le texte prévoit la restriction de certaines libertés, notamment celles du déplacement, mais aussi celles de l’entreprenariat et du montage.

Le Premier ministre Edouard Philippe peut également prendre par décret, sur recommandation du ministère de la Santé, des mesures de réquisition de tous les biens ou services nécessaires pour lutter contre la catastrophe sanitaire.

Les mesures ne seront en vigueur que dans la mesure où elles seront nécessaires et leur prolongation, au-delà d’une dizaine de jours, ne pourra être autorisée que par la loi.

L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur l’ensemble du territoire ou seulement sur une partie de celui-ci.

La dernière fois qu’un état d’urgence a été déclaré en France, c’était en 2015 après les attentats terroristes de novembre.

