Le gouvernement français autorise la chloroquine pour les patients Covid-19 graves

En France, le gouvernement a autorisé le traitement à l’hydroxychloroquine, un dérivé de la chloroquine, chez des patients gravement malades infectés par Covid-19 dans les hôpitaux du pays. Et il a restreint les critères de prescription du médicament antipaludéen pour garantir que les patients atteints d’autres pathologies qui dépendent de la chloroquine puissent continuer d’avoir accès à leur traitement.

L’exécutif français a pris deux décisions principales concernant la chloroquine et ses dérivés. D’une part, sous la pression des secteurs de l’opposition et de certains médecins, le ministre de la Santé a autorisé l’utilisation de l’hydroxychloroquine pour les cas les plus graves de patients Covid-19. Un traitement qui ne peut être administré que dans les hôpitaux du pays.

Deuxièmement, étant donné la demande massive et croissante de ces médicaments dans les pharmacies, les associations de patients atteints d’autres maladies chroniques traitées avec ces dérivés antipaludiques – tels que le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde – craignaient une pénurie. Une situation qui aurait des conséquences dramatiques pour ces dizaines de milliers de patients.

Par un décret, le gouvernement d’Édouard Philippe a alors établi des règles plus strictes de prescription et d’obtention d’hydroxychloroquine dans les pharmacies françaises. Les médecins généralistes ne pourront pas le prescrire, mais uniquement des spécialistes et uniquement pour les pathologies chroniques déjà traitées avec ces remèdes. De plus, le gouvernement a interdit son exportation pour éviter toute épreuve.

Depuis que l’infectologue marseillais Didier Raoult a introduit l’hydroxychloroquine comme remède contre le nouveau coronavirus, la demande d’hydroxychloroquine en pharmacie a fortement augmenté. Certains représentants du secteur politique et de la santé appellent à l’utilisation généralisée de la chloroquine pour traiter Covid-19. Mais l’étude réalisée par l’équipe du professeur Raoult ne respecte pas les critères habituels d’évaluation scientifique, l’échantillon étant par exemple de 24 patients seulement. Un essai clinique européen a commencé ce dimanche dans au moins sept pays pour tester quatre traitements expérimentaux, parmi lesquels l’hydroxychloroquine.

.