Le gouvernement français discute de l’évacuation des citoyens de Wuhan, infecté par le virus

PARIS (AP) – Le gouvernement français se réunissait dimanche pour décider de rapatrier quelque 800 Français vivant dans la ville chinoise de Wuhan, épicentre d’un virus mortel.

Les responsables prendront “des décisions sur les méthodes et comment nous pourrions le faire” lors d’un rassemblement organisé dimanche par le Premier ministre Edouard Philippe, a déclaré à LCI TV la ministre française de la Santé, Agnès Buzyn.

Il se joindrait à d’autres pays prévoyant des évacuations de Wuhan, qui est sous le contrôle du gouvernement chinois pour tenter de stopper la propagation du virus de type pneumonie qui a tué 56 personnes et infecté près de 2000 personnes.

Le consulat américain à Wuhan a annoncé mardi qu’il évacuerait son personnel et certains particuliers à bord d’un vol charter.

Les hôpitaux français traitent trois cas confirmés du nouveau coronavirus et d’autres sont probables, ont déclaré des responsables. Les cas confirmés sont tous des citoyens chinois qui sont récemment revenus de leurs voyages là-bas.

Le constructeur automobile français PSA a déclaré samedi qu’il évacuait ses employés expatriés et leurs familles de Wuhan et les mettait en quarantaine dans une autre ville. Il n’a pas précisé.

Dimanche, les équipes médicales françaises ont commencé à rencontrer des passagers en provenance de Chine à Paris de Charles de Gaulle et dans d’autres aéroports, un nouvel effort pour détecter rapidement les cas possibles.

La France a décidé de ne pas prendre les températures des passagers à l’arrivée car cela “procure un faux sentiment de sécurité”, a déclaré le ministre de la Santé. Elle a déclaré que dans chacun des trois cas confirmés en France, ils sont arrivés sans fièvre.

Buzyn a déclaré qu’il n’y avait aucune raison pour le grand public français de sortir avec des masques.

Elle a également déclaré que la décision d’annuler une fête du Nouvel An chinois à Paris, qui compte une population chinoise importante, n’était pas fondée sur une décision médicale. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a déclaré que les résidents chinois de la ville n’étaient tout simplement pas d’humeur à faire la fête, étant donné la propagation du virus.

La communauté chinoise de Rome a déclaré qu’il n’y aurait pas de célébrations publiques du nouvel an lunaire le 2 février non plus pour la même raison.

