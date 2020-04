Le gouvernement français évoque une sortie progressive de la quarantaine

Le Premier ministre français Edouard Philippe a annoncé mercredi 1er avril son intention de présenter “une stratégie de sortie de quarantaine” dans “les prochains jours”.

Il est probable que nous n’allions pas vers une sortie de la quarantaine générale et absolue, en même temps, partout et pour tout le monde », a prévenu le Premier ministre français Edouard Philippe ce 1er avril lors d’un entretien avec la mission d’information de l’Assemblée. National sur l’épidémie de COVID-19, par vidéoconférence.

La stratégie adoptée ne sera basée sur aucun précédent, a souligné le chef du gouvernement. En France, plusieurs équipes travaillent sur le sujet, dont le Conseil scientifique, qui rendra un avis dans les prochains jours.

Dans son précédent avis du 23 mars, le Conseil scientifique a souligné qu’il ne serait pas possible de lever les mesures tant que “l’objectif” de la quarantaine n’aurait pas été “atteint”. En d’autres termes, le pic de l’épidémie devra être largement surmonté et “la saturation des services hospitaliers” devra être “contenue”. Le groupe de travail a averti que cette situation ne devrait pas se produire avant la fin avril.

En Europe, aucun pays n’a encore assoupli ses mesures, pas même l’Italie, où la quarantaine a commencé une semaine plus tôt qu’en France. En Chine, depuis le 25 mars, il est possible de sortir, travailler et voyager, après deux mois d’isolement, sauf à Wuhan, qui restera en quarantaine jusqu’au 8 avril.

Augmentez les mesures étape par étape

“Lorsque nous parlons de lever la quarantaine, nous parlons d’un processus très progressif. Les personnes vulnérables (personnes de plus de 65 ans, personnes avec comorbidité, etc.) sont susceptibles d’avoir des modalités de sortie beaucoup plus prudentes. En tout cas, ce sera quelque peu progressif. et soutenu par la disponibilité de tests pour surveiller l’apparition de nouvelles flambées “, explique RFI Pr. Arnaud Fontanet, chef de l’unité d’épidémiologie des maladies émergentes de l’Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique.

Ainsi, bien que beaucoup d’entre nous rêvent d’une fin de quarantaine, avec des câlins et des baisers, il est peu probable que cela soit possible du jour au lendemain. Même après la réouverture des écoles ou des entreprises, “il va falloir continuer à appliquer les barrières, être vigilant sur le lavage des mains, à distance” au moins “pendant quelques mois”, a insisté le directeur général de la santé, Jérôme Salomon. , interviewé par franceinfo. Les grands rassemblements devraient être les derniers à reprendre.

Évitez une deuxième vague

La suppression de la quarantaine pourrait se faire “territoire par territoire”, a prévenu le ministre de la Santé Olivier Véran. La question du contrôle des mouvements continuera de se poser. En Allemagne, la possibilité de certificats d’immunité est à l’étude, tandis qu’en Chine, les autorités utilisent déjà un code QR qui indique, selon l’état de santé supposé d’une personne, si elle est autorisée à voyager.

Le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, recommande d’utiliser la “stratégie d’essais de masse, utilisée notamment par les Sud-Coréens”. “Nous avons plusieurs contacts avec des experts coréens” en vue de “sortir de la quarantaine”, a-t-il révélé le 20 mars à La Croix.

Le ministre de la Santé a promis une augmentation des tests de dépistage, avec “50 000 tests de dépistage classiques par jour fin avril et l’arrivée progressive de tests rapides pour atteindre” plus de 100 000 “par jour” en Juin. ” Quelque chose qui ne suffira pas à examiner tout le monde, y compris les patients asymptomatiques.

Par ailleurs, “des tests sérologiques devront être effectués pour identifier les Français qui ont eu la maladie, parfois sans le savoir”, a expliqué Olivier Véran au Journal Du Dimanche. Dans le cas de COVID-19, l’immunité des personnes infectées n’a pas encore été testée “à 100%”, reconnaît l’Organisation mondiale de la santé, mais est “probable”. Le ministre a déclaré que des tests sanguins pourraient être effectués à grande échelle. Une fois l’immunité et la non-infectiosité d’une partie de la population établies, le dispositif de quarantaine peut être relevé.

En l’absence de vaccin ou de traitement efficace, la fin de la quarantaine pourrait entraîner une augmentation du nombre de cas de COVID-19. “Si le taux de Français vaccinés est trop faible, le virus pourrait redémarrer”, prévient Olivier Véran. L’épidémiologiste Antoine Flahault estime qu ‘”il faudrait entre 50 et 66% des personnes infectées puis immunisées pour éteindre la pandémie” pour toujours.

Selon une estimation de l’Imperial College de Londres, la France serait loin de ce pourcentage: seuls 3% des Français auraient été infectés pour le moment. L’enjeu est donc de mettre en quarantaine tout en maîtrisant la situation.

“Quand il montera, le virus circulera beaucoup moins parmi la population française, mais des flambées réapparaîtront de cas passés inaperçus, ou d’importations de cas étrangers … Nous irons là-bas, faire des tests immédiatement, isoler et regarder les cas contact “, conclut le Pr. Arnaud Fontanet.

.