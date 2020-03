Le gouvernement français interdit les concentrations de plus d’un millier de personnes

Le ministre de la Santé a annoncé des restrictions sur les réunions publiques, qui affectent particulièrement les événements sportifs, tandis que les Français s’organisent pour travailler à distance.

Le gouvernement français a interdit les concentrations de plus d’un millier de personnes, dans une tentative de stopper la propagation du coronavirus, a dépassé en France la barrière symbolique de mille infections, atteignant 1126 cas confirmés, avec 19 décès dus à l’épidémie.

“Toutes les réunions de plus d’un millier de personnes sont interdites”, a annoncé dimanche le ministre de la Santé Olivier Véran après une réunion du Conseil de la défense au palais présidentiel d’Elisée. Jusqu’à présent, le gouvernement a interdit les rassemblements de plus de 5 000 personnes.

La mesure aura un impact dans le domaine du sport et de la culture. Les autorités multiplient déjà les annulations d’événements comme la Foire du livre, prévue du 20 au 23 mars ou la Coupe du monde des tatouages, prévue du 13 au 15 mars à Paris.

“Notre priorité est de tout mettre en œuvre pour arrêter la circulation du virus sur le territoire national”, a souligné le ministre.

“L’épidémie n’a pas touché l’ensemble du pays en ce moment, mais elle progresse dans certains territoires où l’activité virale est très dynamique”, a expliqué Véran.

Les écoles seront fermées pour plus de 300 000 élèves à partir de lundi dans les épidémies de coronavirus les plus actives de France.

Divers événements sportifs ont été reportés ce week-end, comme le match de football de Ligue 1 entre Strasbourg et le PSG, prévu le samedi 7 mars, ou le match de rugby féminin entre l’Ecosse et la France dans le tournoi Six. Nations.

Le grand événement qui se tient encore est les élections municipales, qui se tiennent à l’échelle nationale ce dimanche. Les autorités maintiennent les élections malgré la concentration de personnes attendue dans les bureaux de vote. En ce sens, on ne sait pas comment la peur de la contagion affectera la participation des citoyens.

Étape 2

Autre mesure annoncée par le gouvernement: un assouplissement des conditions d’exercice de la télémédecine. “J’ai décidé de lever l’obligation de passer par le médecin de famille avant d’autoriser une consultation à distance”, a indiqué le ministre, qui signera lundi un décret en la matière.

Par ailleurs, toutes les écoles et crèches d’Ajaccio, en Corse seront fermées, a annoncé dimanche la préfecture de Corse, précisant que la ville était désormais considérée comme un groupe. Ajaccio abrite 23 des 28 personnes infectées par le coronavirus sur l’île, dont trois en soins intensifs, a indiqué l’Agence régionale de santé corse (ARS).

Les entreprises sont confrontées au coronavirus

Au sein des entreprises, des mesures sont prises pour protéger la santé des salariés et leur permettre de poursuivre leurs activités. “Nous avons quatre bouteilles de gel d’alcool à la réception pour éviter la propagation du coronavirus. Tout le monde l’utilise”, explique Raïssa, réceptionniste au RSM Paris. Ce cabinet de conseil aux petites et moyennes entreprises, situé dans le centre de Paris, sensibilise ses clients et collaborateurs à l’épidémie de coronavirus.

“On nous interroge beaucoup sur les mesures que les entreprises doivent prendre pour protéger leurs salariés, car l’obligation de sécurité est l’une des obligations inhérentes à tout employeur”, souligne Pauline Tuil, responsable du droit du travail.

Et rappelez-vous les règles d’hygiène de base: “Lavez-vous les mains lorsque vous sortez du métro, ne pas éternuer sur les gens, pas sur vos mains, mais sur votre coude. Récemment, on a demandé aux gens de ne pas serrer la main des clients, employés, etc., afin qu’ils ne s’embrassent pas le matin à leur arrivée. »

Avec moins de suspicion, François Aupic, en charge des ressources humaines, prend les devants. “Le week-end dernier, un collaborateur m’a dit:” J’étais chez mes parents en Italie, dans la région de Lombardie. Que dois-je faire? “Je l’ai immédiatement mise en quarantaine et elle a commencé à travailler à domicile. Maintenant tous les employés de RSM devront transporter leur équipement informatique tous les soirs au cas où nous devions travailler à distance sans préavis ».

