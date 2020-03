Le gouvernement français promet 14 500 lits en soins intensifs

Passer de 5000 à 14500 lits en soins intensifs et disposer de plus d’un milliard de masques de protection, a promis le Premier ministre Philippe, qui a reconnu les carences du système de santé français pour faire face au coronavirus, mais a défendu sa gestion de la crise.

Dans ce que le président Macron appelle la «guerre» contre le coronavirus, les lits de soins intensifs hospitaliers sont essentiels car les cas graves, dont le nombre continue d’augmenter, doivent être traités en moyenne pendant trois semaines dans ces services.

La France compte 5 000 lits en soins intensifs, un nombre qui ne semble pas correspondre à l’urgence sanitaire. L’Allemagne, par exemple, en compte 25 000. Le chef du gouvernement français a promis hier que la France porterait ses capacités dans ces services à 14 500.

Le Premier ministre Philippe a fait ces annonces lors d’une conférence de presse ce samedi au siège de son gouvernement à Matignon, aux côtés du ministre de la Santé Olivier Veran et de plusieurs experts.

“La lutte (contre le coronavirus) venait de commencer”, a expliqué Philippe, avertissant que “les 15 prochains jours seront difficiles, plus difficiles que les 15 jours qui viennent de s’écouler”.

Au cours des dernières 24 heures, les hôpitaux français ont signalé 319 nouveaux décès dus au COVID-19, pour un total de 2 314 depuis le début de l’épidémie (ce solde ne tient cependant pas compte des décès en maison de repos et en maison).

En termes de nombre de morts, la France occupe la cinquième place mondiale, la troisième en Europe.

Plus de masques et plus de tests

Quant aux masques de protection, dont l’absence est dénoncée à plusieurs reprises par le personnel médical, le ministre Veran a promis d’augmenter la production nationale, qui est actuellement de 8 millions par semaine, ainsi que d’accélérer son importation.

“Plus d’un milliard de masques ont été commandés dans divers pays, notamment en Chine, le centre mondial de la fabrication de masques, pour les semaines et les mois à venir”, a déclaré Veran.

Un demi-million de masques destinés aux maisons de repos (Ehpad) ont également été retirés des entrepôts où des décès sont annoncés chaque jour.

Les tests de dépistage seront également multipliés, notamment pour la fin de la quarantaine.

“Sur les 5 000 tests quotidiens de la semaine dernière, nous avons passé 12 000 tests aujourd’hui. En un peu plus d’une semaine, nous serons en mesure d’effectuer 20 000, puis 25 000 et plus tard 30 000 tet, le but est d’atteindre 50 000 tests d’ici la fin de mois “, a déclaré Veran.

Leçons de la crise

Au milieu d’un nombre croissant de critiques de l’opposition à la gestion de la crise par le gouvernement, mais aussi de sondages qui dénotent des doutes sur l’action de l’exécutif, le Premier ministre Philippe a demandé de donner la priorité à la sortie de la crise.

“Plus tard, nous tirerons quelques leçons de cette crise. Et je répondrai à toutes les questions”, a déclaré le chef du gouvernement français, puis a conclu: “Certains pensent qu’ils savent parfaitement quoi faire. Je vous laisse ce luxe.”

.