Le président français Emmanuel Macron a ordonné la saisie de tous les stocks et la production future de masques médicaux face à une menace croissante du coronavirus et une vague de pillages de masques dans les établissements médicaux.

Le coronavirus d’origine chinoise, qui a déjà tué 3 190 personnes dans le monde, est de plus en plus implanté en Europe, le pays le plus touché étant le bilan de l’Italie, à 79. La France voisine a connu quatre décès relativement modestes, mais le gouvernement français n’a pas ” t hésité à lancer une série de mesures radicales sous le couvert de la santé publique.

Dans ce qui pourrait être une surprise, le président français Emmanuel Macron – qui reste dans un état perpétuel de lutte contre les mauvaises notes du public sur ses politiques de réforme profondément controversées – a annoncé mardi que le gouvernement allait réquisitionner tous les stocks de masques dans le pays, et était de saisir tous les stocks futurs au fur et à mesure de leur production. Le gouvernement avait auparavant demandé au public de ne pas acheter de masques à moins qu’il ne fasse partie d’un groupe qui en avait besoin, mais l’instruction semble avoir été évitée.

Le président Macron a déclaré à un rassemblement de hauts responsables de la santé dans une «cellule de crise» au prétendu ministre de la Solidarité et de la Santé qu’il annonçait «la mobilisation de tout le pays pour lutter contre cette épidémie».

. a indiqué qu’il avait également “signé un décret” pour faire de la saisie des masques une loi.

Nous réquisitionnons tous les stocks et la production de masques de protection. Nous les distributeurs aux professionnels de la santé et aux Français atteints par le Coronavirus.

L’Associated Press rapporte que la réquisition vise à empêcher la thésaurisation, qui selon elle «commence à devenir un problème», et à garantir que les masques pourraient être donnés aux agents de santé et aux membres du public infectés.

Cette décision est intervenue alors que des rapports ont fait état de milliers de masques volés dans des hôpitaux en France, probablement pour être revendus sur le marché noir. L’Agence France Presse rapporte qu’un hôpital de Marseille a vu 2 000 masques chirurgicaux volés, tandis qu’une autorité sanitaire parisienne a déclaré que plus de 8 000 masques et 1 200 bouteilles de gel pour les mains avaient été prises.

L’. rapporte que les vols ont fait suite à des pillages similaires au Japon, où 6 000 masques ont été volés dans un hôpital de Kobe.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a demandé que des mesures soient prises pour arrêter la thésaurisation des fournitures médicales, ce qui, dit-on, met les travailleurs de la santé en danger. Mardi, le Directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré à propos de la pénurie croissante: «L’industrie et les gouvernements doivent agir rapidement pour augmenter l’offre, assouplir les restrictions à l’exportation et mettre en place des mesures pour arrêter la spéculation et la thésaurisation. Nous ne pouvons pas arrêter COVID-19 sans d’abord protéger les agents de santé. »

Un rapport de l’OMS a déclaré que depuis le début de l’épidémie de coronavirus, les prix des masques faciaux avaient été multipliés par six, et que: «Les fournitures peuvent prendre des mois à livrer et la manipulation du marché est très répandue, les stocks étant souvent vendus au plus offrant.»

La demande mondiale de soins de santé pour les masques se situant désormais à 89 millions par mois, l’industrie qui les produirait devrait augmenter sa production de 40%, selon l’OMS.

