Le leader français d’extrême gauche accuse les réseaux israéliens de la défaite de Corbyn

Jean-Luc Mélenchon, chef de file de l’extrême gauche France Insoumise (France non soumise), a tiré une feuille du livre de Ken Livingstone en accusant un parti israélien de droite de la défaite électorale de Jeremy Corbyn.

Vendredi, dans un long article publié sur sa page Facebook officielle, l’extrême gauche a affirmé que Corbyn était apparu “faible” devant l’électorat parce qu’il était resté silencieux face aux accusations d’antisémitisme du grand rabbin britannique Ephraim Mirvis. Il a en outre affirmé que le parti du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu – le parti de centre-droit Likoud – avait des «réseaux influents» opérant au Royaume-Uni.

M. Mélenchon a déclaré: «Corbyn a passé son temps à être insulté et poignardé dans le dos par une poignée de députés blairites. Au lieu de riposter, il est resté calme. Il a dû faire face aux accusations grossières d’antisémitisme, sans défense, du grand rabbin d’Angleterre et des différents réseaux influents du Likoud…

«Au lieu de riposter, il a passé son temps à s’excuser et à donner des garanties. Dans les deux cas, il a montré une faiblesse qui inquiétait les électeurs. »

L’extrême-gauche a ensuite déclaré qu’il ne serait pas contraint de «faire la génuflexion devant les ordres arrogants des communautaristes du CRIF», le CRIF ou le Conseil représentatif des institutions juives françaises, étant l’affilié français officiel du Congrès juif mondial (WJC). .

Cette semaine, un tribunal a condamné Mélenchon à trois mois de prison avec sursis pour avoir intimidé des responsables enquêtant sur son financement. En octobre 2018, les procureurs avaient autorisé les perquisitions dans ses bureaux et à l’extérieur d’un local, le politicien avait poussé un policier en criant: «Je suis la République!»

Le journaliste français Hugues Serraf a établi un parallèle entre les commentaires de la gauche française et ceux de l’allié de Corbyn, Ken Livingstone, plus tôt vendredi, déclarant avec sarcasme: «Apparemment, Mélenchon épouse la thèse de Livingston. Le travail a été perdu à cause de l’influence du je…, désolé, les sionistes qui ont dû être écrasés sans faiblesse. »

Vendredi matin, alors qu’il était évident que le Parti travailliste allait subir une défaite écrasante, l’ancien maire du Parti travailliste londonien Ken Livingstone – qui a des antécédents antisémites – a accusé le peuple juif de la perte, en disant: «Le vote juif n’était pas très utile. “

Le secrétaire du Brexit, Michael Gove, a tendu la main aux Britanniques juifs après la victoire des conservateurs, en disant: «Vous avez dû vivre dans la peur – pendant des mois, maintenant – avec des inquiétudes, nous aurons un premier ministre qui trafiquera de la rhétorique anti-juive et embrassera anti-juif les terroristes. Vous ne devriez plus jamais avoir à vivre dans la peur. »

«Aujourd’hui, nous célébrons une victoire pour le peuple britannique. Ils ont complètement rejeté la politique de Jeremy Corbyn », a-t-il ajouté.