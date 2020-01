Le légendaire restaurant de Paul Bocuse perd une étoile

Ce vendredi, la France vit la perte d’une étoile Michelin – qui est passée de trois à deux – du légendaire restaurant de Paul Bocuse, l’Auberge du Pont-de-Collonges, près de Lyon, presque comme un traumatisme national. Le temple de ce qui était considéré comme le “pape” de la cuisine française, décédé il y a deux ans, bénéficiait de la meilleure note depuis 1965.

Cesser de compter sur les trois étoiles du célèbre Guide Michelin – qui publie son prochain numéro le 27 de ce mois – c’est comme perdre une place à l’Olympe, une humiliante dégradation. L’information a même ouvert les journaux télévisés du matin des principales stations de radio, déplaçant ainsi d’autres questions politiques. La France vénère l’excellence de sa cuisine car elle est l’une de ses marques de fabrique et l’une de ses meilleures cartes de visite au monde.

Selon Elisabeth Ancelin, directrice de la communication du guide gastronomique qui glorifie ou frustre les restaurants les plus ambitieux, le restaurant du Bocuse continue d’être un ” excellent ” endroit pour le palais ” mais après le résultat des expériences de table des inspecteurs tout au long de 2019, il n’est plus au niveau de la troisième étoile “. Bien qu’après la mort du fondateur, le restaurant – géré par certains de ses descendants – se soit efforcé de maintenir la qualité et de combiner ses recettes traditionnelles avec des éléments modernes, il est possible que le déclassement ait été influencé par les goûts des nouveaux inspecteurs, plus jeunes et plus sensibles à la cuisine innovante.

Selon le journal Le Monde, avant même la mort de Bocuse, certains critiques alimentaires affirmaient que le restaurant n’était plus à la hauteur de sa notoriété et de son classement. Il était cependant presque impossible d’oser briser le mythe et d’enlever une étoile. Avec le départ du fondateur, le tabou a été brisé.

Le restaurant du Bocuse avait trois étoiles depuis 1965

Malgré le coup porté à l’estime de soi, il va de soi que le restaurant restera une destination incontournable du circuit gastronomique mondial, un lieu de pèlerinage. En effet, compte tenu de la forte demande des clients, l’établissement a entrepris des travaux de rénovation. Après trois semaines de fermeture pour effectuer les travaux, il est prévu de rouvrir le 24 de ce mois.

Certains cherchent d’autres raisons, au-delà des raisons strictement gastronomiques, pour la décision du Guide Michelin sur le site du Bocuse. Selon le critique Périco Légasse – interviewé par BFM-TV – le guide a perdu beaucoup de ventes au cours des dernières années. Avec la bombe médiatique sur le restaurant de la “pomme de terre” de la cuisine française, il tenterait de retrouver une certaine notoriété et d’attirer plus de lecteurs. “C’est une décision extrêmement injuste et absurde, a déclaré M. Légasse, les gens du Guide Michelin ne savent plus comment manger.

Les conséquences de la perte d’une étoile

La société GL Events, organisatrice du Bocuse d’Or, a exprimé la tristesse de la famille du légendaire chef pour la perte de la troisième étoile. “Il y a une chose que nous ne voulons jamais perdre, l’âme de ‘Monsieur Paul’.” a été déclaré dans une déclaration.

L’importance des étoiles Michelin est telle qu’elle a même conduit à des poursuites judiciaires. C’est ce qui s’est passé lorsque le restaurant La Maison du Bois, propriété du chef Marc Veyrat, près de Paris, a été privé d’une étoile. Veyrat a déposé une plainte selon laquelle la décision du guide lui avait causé une ruine financière. Il a demandé des informations sur les raisons exactes qui avaient conduit à la perte du statut. Les tribunaux n’ont pas entendu sa plainte.