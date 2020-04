Le mexicain Sol Chicoacen Acatzin, tatouage libérateur

En période de confinement, il ne fait pas de mal de se souvenir du personnage le plus extraordinaire que nous avons accueilli dans RFI’s Guest. C’est le tatoueur mexicain Sol Chicoacen Acatzin qui est sorti de prison, où il donnait des ateliers, pour venir à nos études.

Sol Chicoacen Acatzin, est né à Mexico en 1977

“Par le biais de la musique punk, le goût pour la tribu est également venu comme une rébellion contre l’esthétique établie, et logiquement, c’est de là que vient l’intérêt pour les cultures qui sont originaires du Mexique. Et donc aussi de prendre conscience de la créativité nécessaire que l’homme avait pour développer des objets qui non seulement couvraient un besoin, mais étaient une extension palpable,

visible, pas seulement de son esprit. Mais aussi de sa capacité créative qui inclut la modification du corps avec des perforations, tatouages, cicatrices (scarifications), modifications crâniennes et dentaires.

L’axe d’une grande partie de la scène musicale alternative et rivale était El Tianguis Cultural del Chopo, et en même temps c’était l’espace où naturellement le tatouage, principalement avec de jeunes punks, avait un renouveau qui était fondamental sur la scène nationale, accompagné de musique et les fanzines qui étaient le moyen privilégié de diffuser les idées et les préoccupations.

Ces rencontres ont donné naissance à des projets comme Dermafila, un espace qui s’est naturellement développé en tant qu’organisation autogérée.

À un moment donné, j’ai commencé à percer des amis et à faire des bijoux de piercing et à vivre avec. Par l’intermédiaire de Russo (un grand ami et tatoueur), j’ai rencontré Esperanza et le Dr Lakra lors d’une démonstration, en soutien à l’EZLN en janvier 1995. J’ai commencé à fréquenter le premier studio de tatouage au Mexique, Dermafilia, et j’ai fini par y travailler en forant quelques mois après cette rencontre et le tatouage ensuite. C’est pourquoi le Doktor Lakra a commencé à voyager et nous a invités à voyager. Grâce à ces encouragements, nous avons commencé à quitter le Mexique. “

