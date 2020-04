Le ministère chinois des Affaires étrangères a commenté un procès contre la République pour rétention de données sur la pandémie

Le procès a été déposé dans l’État du Missouri. Au ministère des Affaires étrangères, cela a été appelé un procès simulé.

Le dépôt d’une plainte dans l’État américain du Missouri contre les autorités chinoises parce qu’elles auraient caché des informations sur la propagation du nouveau coronavirus, est une moquerie de la procédure. Cela a été déclaré mercredi par le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang.

«Ces soi-disant accusations n’ont aucun fondement factuel ou réel», – a déclaré Geng Shuang. Il a également noté que «depuis le début de l’épidémie, le gouvernement chinois a informé les États-Unis, d’autres États et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de l’évolution de la situation épidémique et de la lutte contre le virus de la manière la plus ouverte et la plus transparente possible. .

«Ce soi-disant processus judiciaire est une moquerie malveillante des procédures judiciaires <…>. Les actions du gouvernement chinois pendant la pandémie ne relèvent pas de la compétence des tribunaux américains. Un tel abus du processus judiciaire ne contribue pas à la lutte contre l’épidémie aux États-Unis et est également contraire à la coopération internationale. Ce que les États-Unis devraient faire, c’est renoncer à la chicane », a conclu un représentant de l’agence de politique étrangère chinoise.

Plus tôt, le procureur général américain Eric Schmitt a publié une déclaration dans laquelle il a déclaré que les autorités de l’État, mardi 21 avril, avaient déposé une plainte contre les autorités chinoises devant le tribunal fédéral du district oriental de l’État, les accusant de dissimuler des informations sur la diffusion du nouveau coronavirus. Schmitt affirme que le gouvernement chinois, le Parti communiste chinois et un certain nombre de responsables et d’agences gouvernementales ont empêché fin 2019 la diffusion d’informations sur l’infection, détenu des personnes conscientes du problème et n’ont pas divulgué de données confirmant le risque. d’infection. Selon le communiqué, les actions chinoises ont entraîné la mort de résidents du Missouri et ont également causé des dommages économiques à l’État.

