Le ministère chinois des Affaires étrangères a répondu aux paroles de Trump au sujet de l’action tardive pour contenir le coronavirus

Les États-Unis doivent comprendre que leur véritable ennemi n’est pas la Chine, mais le coronavirus. C’est ainsi que le président américain Donald Trump a commenté les actions tardives de la Chine pour freiner la propagation du virus et ses éventuelles réclamations contre Pékin, a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Gen Shuang.

«La pneumonie à coronavirus est une catastrophe nationale. La Chine, comme les États-Unis, en est la victime. Tous ceux qui sont touchés doivent être solidaires et travailler ensemble pour vaincre l’ennemi. Les États-Unis doivent comprendre que l’ennemi est le virus, pas la Chine », – a déclaré le diplomate.

“Actuellement, au lieu de blâmer et de blâmer la Chine, les États-Unis devraient se concentrer sur le confinement domestique [of the epidemic] et la coopération internationale. Quant à la punition ou aux réclamations, <…> une telle rhétorique n’a aucune base légale », – a-t-il souligné.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a également rappelé Ebola et le virus Zeke et a noté qu ‘«il n’y a pas de précédents internationaux pour de telles actions.

“Quelqu’un a-t-il été puni pour eux?” – a déclaré le général Shuang. – «À l’heure actuelle, la communauté internationale doit renforcer la solidarité et la coopération», – a conclu le diplomate.

Plus tôt mercredi, le président américain Donald Trump a déclaré dans une interview à l’agence de presse . que Washington avait de nombreuses options pour diverses actions contre Pékin pour le contrôle chinois tardif présumé de la propagation de l’infection à coronavirus.

L’épidémie de la maladie causée par le nouveau coronavirus a été enregistrée fin 2019 en Chine centrale, le 11 mars, l’Organisation mondiale de la santé l’a reconnu comme une pandémie. Plus de 3,1 millions de personnes dans le monde ont été infectées par le coronavirus et plus de 220 000 sont décédées.

