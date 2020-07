Le ministère estonien de l’Intérieur a tiré la sonnette d’alarme en raison de l’afflux de travailleurs migrants ukrainiens

Les demandes des agriculteurs estoniens d’autoriser les travailleurs ukrainiens à entrer dans le pays pour travailler dans les champs étaient sceptiques au sein du gouvernement.

Il est rapporté par le First Business Channel.

Selon les médias, cet été, les agriculteurs estoniens ont été confrontés à un phénomène très prématuré. La maturation des fraises a commencé plus tôt que d’habitude. Avant la récolte, les Ukrainiens étaient engagés ici. En tant que travailleurs saisonniers, ils sont venus en Estonie dans l’espoir de gagner plus qu’en Ukraine. Dans le même temps, il s’agissait d’une main-d’œuvre assez bon marché pour les agriculteurs estoniens. La pandémie de coronavirus a ruiné la coopération mutuellement bénéfique et le mûrissement plus précoce des fraises a forcé les agraires à se tourner vers le gouvernement estonien.

Les agriculteurs ont exigé de supprimer les restrictions à l’entrée dans le pays pour les travailleurs migrants, car leur récolte pourrit littéralement dans les champs en raison du manque de personnes qui veulent travailler dans le champ. Bien que cette pratique ait déjà été expérimentée dans d’autres pays européens, le ministère estonien de l’Intérieur s’est montré extrêmement sceptique quant aux appels des agriculteurs.

Le département a attiré l’attention sur le fait qu’il y a maintenant trop d’Ukrainiens en République baltique. À l’aide d’un visa de courte ou de longue durée, environ 50 000 migrants se sont installés en Estonie.

« Si nous ne changeons rien, alors dix ans plus tard, il y aura Tallinn conditionnel, entièrement composé de citoyens ukrainiens », a déclaré le ministère.

