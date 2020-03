Le ministre français du gouvernement teste positif pour le coronavirus

Le ministre français de la Culture, Franck Riester, a testé positif pour le coronavirus après cinq autres cas confirmés parmi les membres de l’Assemblée nationale française.

Une source au sein du ministère a déclaré lundi aux médias français que l’homme de 46 ans ne se sentait pas trop malade, mais qu’il est le premier haut responsable du gouvernement du président français Emmanuel Macron à être testé positif au virus.

Riester a confirmé les affirmations mardi dans un article sur Facebook rapporté par Le Parisien: «Aujourd’hui, je souffre de symptômes classiques de la grippe. Je vous remercie sincèrement pour vos expressions de soutien et vos souhaits de prompt rétablissement qui m’ont particulièrement touché. »

«Comme vous le savez, on m’a diagnostiqué un coronavirus. Je travaille depuis mon domicile, en lien avec mon bureau et les équipes @MinistereCC. Je remercie sincèrement tous ceux qui m’ont témoigné leur soutien et leur amitié », a-t-il ajouté sur Twitter.

Riester a passé plusieurs jours parmi les parlementaires de l’Assemblée nationale française, notamment le député républicain de centre-droit Jean-Luc Reitzer, qui a été admis à l’hôpital en raison de la gravité de son cas.

Paris: une fausse police utilise des lois anti-burqa pour «amender» les étudiants chinois portant des masques https://t.co/2AjYAGJhQu

– Breitbart London (@BreitbartLondon) 10 mars 2020

Riester n’est pas le premier grand politicien européen à dénoncer un cas de virus. Le chef du Parti démocrate de gauche italien, Nicola Zingaretti, a reçu un diagnostic de coronavirus la semaine dernière, mais a également consulté les médias sociaux pour dire au public qu’il se sentait bien et qu’il s’était isolé dans sa maison.

«Je suis à la maison et je continuerai à suivre les protocoles depuis chez moi. Ma famille suit également les protocoles », a-t-il déclaré.

Au Royaume-Uni, la ministre de la Santé du gouvernement, Nadine Dorries, a reçu un diagnostic de coronavirus lundi, suscitant l’inquiétude concernant les centaines de personnes – dont le Premier ministre Boris Johnson – qu’elle a peut-être rencontrées alors qu’elle portait le virus.

À ce jour, la France a enregistré plus de 1700 cas confirmés de coronavirus ainsi que 33 décès, bien en deçà du taux de mortalité confirmé en Italie, qui est devenue l’épicentre de l’épidémie européenne de la maladie, originaire de Chine.

Bien que le président Macron n’ait pas fait autant d’efforts que le gouvernement italien, qui a mis le pays en quarantaine cette semaine, des spéculations ont surgi quant à la façon dont l’épidémie affectera les élections municipales nationales, qui devraient avoir lieu plus tard ce mois-ci.

Suivez Chris Tomlinson sur Twitter à @TomlinsonCJ ou par courriel à ctomlinson (at) breitbart.com