Le moment où aller à la morgue était une attraction publique

Aujourd’hui, le mot «morgue» nous renvoie à une image, bien sombre, très différente de ce qu’elle signifiait dans la France du XVIIIe siècle, où la morgue a commencé à être désignée comme l’endroit où les corps trouvés dans les rues ou dans la rivière (également dans les révoltes sociales comme cela s’est produit plus tard) afin qu’ils soient reconnus par leurs proches. La différence est que cet endroit n’était pas un espace fermé, médicalisé et strictement accessible comme il l’est aujourd’hui, mais un endroit souvent malsain, négligé ou ouvert comme s’il s’agissait d’une attraction publique.

Pour comprendre cela et contextualiser l’origine du mot «morgue», nous devons nous situer dans la France pré-révolutionnaire, en particulier dans le soi-disant Grand Châtelet, une construction faite par Louis VI, siège de la police, les donjons et où la première morgue de la capitale. Les corps retrouvés dans les rues et dans les rivières s’y sont retrouvés, on dit que la localisation du Grand Châtelet sur les bords de Seine a facilité la collecte des cadavres qui ont proliféré par noyade, meurtre ou suicide. Les corps ont été emmenés au sous-sol où des proches ont identifié leurs morts à travers une grille; ce site s’appelait Basse-geôle.

Officiellement, cet endroit a commencé à s’appeler la morgue. Le mot “morgue” est dérivé du vieux verbe français “morguer”, qui signifie “regarder solennellement”, qui à son tour dérive de “murricare” du latin vulgaire qui signifie “grimacer ou faire la moue”. Pour 1718, le Dictionnaire de l’Académie définit la morgue comme:

Un endroit du Châtelet où les cadavres retrouvés sont exposés et à la vue du pubis pour qu’ils soient reconnus.

Le Grand Châtelet de Paris vers 1800.

Lorsque le Grand Châtelet a été détruit par ordre de Napoléon en 1808 (où la Place du Châtelet et le Théâtre du Châtelet ont été construits), un autre bâtiment a été désigné pour contenir les corps d’identification: La Morgue (cette fois officiellement nommé), situé au Quai du Marché Neuf et au Pont Saint-Michel, dans un quartier proche du commissariat, du tribunal et de la faculté de médecine de La Sorbonne. La morgue n’était plus un sous-sol sombre et mal ventilé mais un mausolée de type grec où les cadavres étaient exposés dans une salle spécialement conçue pour elle, avec des fenêtres en verre et beaucoup de lumière naturelle, afin que les gens se rassemblent pour regarder les corps qui étaient placés sur des dalles de marbre inclinées.

L’emplacement de La Morgue et la facilité d’entrer et de regarder les cadavres ont conduit à l’endroit a été visité par de nombreuses personnes et de tous horizons, y compris comme attraction. Quelques jours après un crime, la foule a fait le plein. Les témoignages sont connus sur les visites de jusqu’à 40 000 personnes en une seule journée. De toute évidence, c’était considéré comme un spectacle, et il n’y avait aucune restriction d’entrée pour quiconque, même les enfants pouvaient y assister.

Nouvelle ère + médecine légale

La première morgue de New York a ouvert ses portes en 1866 à l’hôpital Bellevue.

En 1864, le bâtiment de La Morgue est démoli. Le nouvel emplacement était juste en dessous de Notre-Dame. À Ce changement est également lié à l’introduction de pratiques médico-légales et à l’identification médicale des cadavres.. Cette nouvelle morgue avait une salle d’autopsie et un laboratoire; la police a également amélioré la gestion de l’information des cadavres et l’archivage des données.

Désormais, elle était liée à la morgue avec les concepts que nous avons actuellement de ces lieux: en tant qu’institution avec son espace administratif, médical et de recherche, c’est-à-dire un espace restreint et réglementé. Les visites publiques à la morgue ont été officiellement fermées en 1907; il a cessé d’être un lieu de déchaînement morbide et de cadavres un spectacle.

Les processus de la morgue de Paris se sont répandus et se sont développés dans d’autres parties du monde. Le mot pour désigner ces espaces a également été adopté dans d’autres pays, par exemple dans États Unis On les appelait “maison morte” mais au début du XXe siècle, le terme “morgue” a commencé à être utilisé et, bien sûr, il a cessé d’être une attraction publique qui avait tout sauf le “regard solennel” auquel son étymologie fait référence.

