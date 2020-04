Le mondialisme ferme une usine française de masques médicaux en 2018

Le syndicat français Solidaires Côtes d’Armor a reproché au gouvernement de ne pas avoir sauvé une usine qui produisait des millions de masques FFP2 avant de fermer ses portes en 2018.

L’usine, qui opérait dans la commune de Plaintel près de la ville de Saint-Brieuc, appartenait à la société américaine Honeywell qui a non seulement fermé l’usine mais également détruit l’équipement utilisé pour fabriquer les masques, a déclaré le syndicat.

«Honeywell a pris la décision irresponsable en novembre 2018 de détruire ses huit machines en les faisant écraser par le centre de recyclage situé dans la zone industrielle du Châtelet à Ploufragan», a déclaré le syndicat dans un communiqué de presse, rapporte franceinfo.

Le syndicat a ajouté que le président français Emmanuel Macron et le ministre de l’Economie Bruno Le Maire avaient tous deux reçu des lettres pour arrêter la fermeture de l’usine.

“Ils pensaient sans aucun doute comme de bons libéraux, qu’une intervention de l’État serait inutile, puisque que dans un monde globalisé et heureux, la main invisible du marché finirait par montrer son efficacité à préserver l’intérêt général”, a déclaré le syndicat.

Jean-Jacques Fuan, l’ancien directeur du site, a déploré le manque de soutien du gouvernement pour sauver l’usine en 2018, déclarant: «L’entreprise avait bénéficié de subventions importantes au moment de la grippe H1N1, et pourtant il n’y avait aucune volonté de sommer Honeywell de tout faire pour sauver l’entreprise. »

Le gouvernement français avait précédemment commandé 200 millions de masques à fabriquer à l’usine en 2009 lors de l’épidémie du virus H1N1.

Fuan, cependant, reste optimiste, affirmant que de nombreux anciens employés des facteurs l’ont contacté et que leurs compétences sont toujours disponibles pour recommencer à fabriquer des masques en France si le soutien financier est suffisant.

Les Pays-Bas rappellent 600 000 masques défectueux envoyés de Chine https://t.co/fLO6W0ZNV2 – Breitbart London (@BreitbartLondon) 30 mars 2020

Avant sa fermeture par le conglomérat mondial américain, l’usine exportait des masques à travers le monde aussi loin que le Japon et était réputée rentable.

La France est désormais contrainte, avec de nombreux autres pays, de dépendre des expéditions de masques et de matériel médical en provenance de Chine, les forces de la mondialisation ayant décimé les centres de fabrication industrielle à l’ouest.

Des pays comme l’Espagne et les Pays-Bas, cependant, trouvent que les masques chinois et les kits de test de coronavirus sont défectueux, ces derniers étant obligés de rappeler des centaines de milliers de masques dans les hôpitaux néerlandais.

L’historien de la pandémie, Frank Snowden, de l’Université de Yale, a qualifié le coronavirus de Wuhan de «maladie de la mondialisation» et a déclaré que le virus menaçait «les nerfs économiques et politiques de la mondialisation, et [is] les faisant s’effilocher dans une certaine mesure ».

