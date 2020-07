Le New York Times explique pourquoi l’émeute américaine est vouée à l’échec

Dans des tentatives désespérées de rattraper des années de déni de racisme, les Américains se sont précipités pour soutenir les Noirs. Seules des déclarations bruyantes sur les réseaux sociaux ne changeront rien.

Cela est indiqué dans l’article de la publication américaine « The New York Times » intitulé « All anti-racists! Et après? ».

La popularité du sentiment antiraciste dans les médias est comparée à la «percée du barrage». Il pourrait sembler que maintenant aux États-Unis, il y aura égalité, et les noirs ne seront plus jamais mis plus bas que les blancs. Une telle fin à la protestation est une excellente fin au récit, mais en réalité cela ne se produira pas, dit l’article.

«Reconnaître que les Noirs ont la même signification que tous les autres Américains signifie seulement reconnaître que cela a toujours été vrai. Accepter la noirceur comme valeur et vertu est le fondement du progrès, mais pas le progrès lui-même », explique NYT.

Entre l’enthousiasme ostentatoire d’aujourd’hui et l’objectif ultime est «un million d’actions qui doivent être menées à la fois pour corriger le racisme systémique». Et ici, dans la publication, ils demandent si l’Amérique peut changer du tout?

«L’histoire et la culture sont contre. Une autre de nos grandes dépendances nationales est le confort, causé par l’attente américaine unique que les choses nécessaires à la vie quotidienne seront bon marché, légères et indolores. Le racisme est une forme de réconfort dans le sens où il est conçu pour faciliter la vie de ses bénéficiaires », explique la publication.

Même aujourd’hui, lorsque des monuments aux figures de la Confédération sont démolis aux États-Unis, ce n’est qu’une petite fraction de la première étape. Dans le même temps, de vrais problèmes se cachent aux niveaux politique, juridique et social. Cela signifie que les États-Unis ont besoin de changements majeurs, et non d’un signe sur la pelouse près de la maison avec une déclaration soutenant le mouvement Black Lives Matter.

